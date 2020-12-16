黎智英今次被加控違反《港區國安法》之後，跳得最歡要予以「援救」的，是他的美國主子，副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和那幾個反華成性的議員，紛紛「出聲」，譴責北京，要求放人。

台灣的蔡英文當局也跳出來大放厥詞，甚麼北京和港府侵犯民主、人權、自由呀，聲稱台灣「要給予聲援，成為後盾」呀。只是這種聒噪一點兒也幫不到黎智英，反而進一步「坐實」了黎智英涉干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」之罪。更加可憐的是，老美也只能提供這種毫無意義、不三不四、弄巧成拙的「援助」了。

老實講，特朗普政府利用香港與北京開打「大國競爭」，早已黔驢技窮，師老兵疲，對黎智英之流也已用到盡也，把他用到要「坐監牢，掃廁所」的地步，這對就要接棒的拜登也屬不幸。拜登上台後想以香港為棋子，再搞點兒甚麼名堂，將無兵無將可用也。這個特朗普真夠愚蠢的，怎麼就把老美歷屆執政黨培養多年的走狗漢奸弄得「一鋪清袋」了呢？

當然，拜登也不是完全無望，如果北京和香港今次不能有力的實施國安法，還讓香港司法領域中人對黎智英之流施以保護，重演「捉放曹」，那麼，香港的反中亂港分子、走狗漢奸就能鹹魚翻生，拜登就會有人可用，香港這枚棋子就能活起來。因此，如何審理黎智英案，關係重大。

而黎智英之流最怕的，就是當局根據《港區國安法》的相關規定，把他押送內地審理；就是黎智英手中的涉嫌參與違反國安法的機構和媒體被查封和資金凍結。這兩條他們最怕，只有這兩條才能最有效的實施國安法，以儆效尤，震懾反中亂港分子，沉重打擊外國和境外敵對勢力。毫無疑問，今次是極佳的機會，有成熟的條件，也有強大的民意民心支持，輿論支持。

總之，《港區國安法》的相關規定，不能備而不用，該用就要毫不猶豫的用，這才是依法辦事！