風水輪流轉，10年前全球金融中心排名前三甲是倫敦、紐約、香港，10年後前三甲變成紐約、倫敦、上海，香港滑落至第5位，排名還不如東京。曾經的「紐倫港」，變成今天的「紐倫滬」，不僅意味着內地城市迅速崛起，也意味着香港日益沉淪。尤其是經過最近兩年的黑暴和疫情雙重打擊，香港正加速走向衰落，金融中心地位到底還能保持多久，不能不令人懷疑。

有些黃絲鸚鵡學舌，將香港金融中心地位下降歸咎於中央打壓，《港區國安法》嚇走外資云云。這分明是睜眼說瞎話，內地早就實施國安法，而且比香港更嚴厲，為何沒有嚇走外資？為何上海能夠躋身全球金融中心三甲位置？說穿了，香港之敗既是咎由自取，也是因為中央放任自流。

早在香港回歸前，已故新加坡總理李光耀就一針見血地指出，北京同意香港「50年不變」，是因為香港具有經濟價值，一旦失去這些價值，香港與內地城市就沒有甚麼分別了。換句話說，香港必須維持金融中心地位，才能發揮獨特的經濟價值，一國兩制也才有繼續存在的意義。很可惜，許多香港人並不明白這個道理，以為幸福就是必然，以為香港地位可以永遠不變，因此夜郎自大，任性妄為，甚至不惜攬炒，將好好的金融中心變成動亂之都。

其實，幸福從來不是必然，香港地位更不是永遠不變。香港經濟總量佔全國比例曾經高達20%，如今已降至不足3%，預料10年後更將降至0.5%，愈來愈微不足道，「50年不變」從何說起？一國兩制又有何意義？香港本來還有另一項價值，就是對台灣示範一國兩制，可惜這項價值也被香港自己毀掉了。

眼看他起高樓，眼看他樓塌了。香港到底何去何從，這是中央不得不反思的問題，也是港人不得不面對的抉擇。以當今國家的實力，扶持香港是輕而易舉的事，怕只怕爛泥扶不上壁。