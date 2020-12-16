特區房屋政策一塌糊塗，公屋最新輪候冊堆積26萬宗申請，輪候時間達5.6年，私樓租金高昂，基層難負荷，慌不擇屋，不想一家瞓街，焗住劏房容身，工廈天台屋亦無奈棲身。本報揭發葵涌有工廈業主把4個貨櫃屋吊到天台，懷疑將會租出牟利，這是非法僭建並且危及樓宇結構，隨時導致冧樓。

特區工業式微，很多工廈因為荒廢了，單位被擅自改作其他用途，例如經營無牌民宿及旅館，造成消防及衞生危機。多次工廈奪命火災，記憶猶新，當局卻是後知後覺，屋宇署要靠本報通知才派員視察天台貨櫃屋。納稅人養一大堆廢柴官僚，血汗錢都浪費掉。政府高層如果不知部下充斥酒囊飯袋，那是眼盲，若果明知而照樣任用懶官膠官廢官，那就是心盲。東方報業集團年初動用人力物力，找出大量靚地及可發展棕地，以及建議工廈再發展，但施政報告卻竟然未有採用，這反映特區領導層到底是腦殘，還是選擇性聆聽呢？

特區廢官功課交不足數，篤數也衰過人，一出便被踢爆，《長遠房屋策略》把多年來發展得來的單位當作新計劃所得，魚目混珠，低估市民智慧。

房屋問題多年來不能妥善解決，交通政策亦長年被詬病，但偏偏這兩大燙手山芋，都是由一個局長負責，特區若果真的有這樣的人才，能兼顧運輸及房屋兩大範疇而又處理得頭頭是道，就不會淪落到今時今日，基層晚晚瞓劏房、日日驚塞車的慘況。在任那位局長連鐵路興建出了事也十問九不知，還要同時處理房屋政策，當然兩頭唔到岸。沒有兩個頭，戴不了兩頂帽！

房屋政策若要起死回生，首先要把運房局一分為二，委任專責房屋政策的問責官員，專心制訂房屋政策，協調不同建屋機構以及私人發展商，這個責任重大、難度極高的職位，當然要選有能者居之，廢官還是早早踢走吧！