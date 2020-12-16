12人蛇案的家人不時高調開記者會，到底有何目的？他們想被捕親人及早獲釋放回家，還是想親人被處以最高刑罰？為何偏要採取對被捕人士最不利的策略來應對？

到底這些家人是否曉得當事人發生何事？有父親說兒子告知只是去釣魚，不知為何在香港以外水域被內地海警拘捕，就算他所說為真，他有沒有先弄清楚其他人上船的意圖？是12人相約集體去釣魚，還是被人欺騙、被其餘11人挾持上船，上了船才知道是打算偷渡潛逃？他為何不先去了解清楚便出席記者會？

這批所謂家人聯同反對派前立法會議員開了幾次記者會，說的都是傳言，難以證實。他們說是官派律師轉述，這些自稱官派律師如何確認？言詞是否可信？不怕是時下多次發生的電話行騙嗎？案件還未開審，已傳出消息說案件不算嚴重，囚禁6、7個月便會釋放回港，又叫家人代認港罪，內容都甚為可疑。內地案件還未開庭審訊，律師怎知判刑囚禁多久？香港不知幾時再開庭審訊，家人如何代認港罪？我從來都未聽過香港有代家人認罪這回事，是那些自認官派律師弄錯，還是家人聽錯？還是有人故意發放聳人聽聞消息，好吸引公眾注意？有家人說曾接當事人信件，認得字迹，但懷疑信件內容是羈留當局授意。如果對信件沒有信心，覺得懷疑，怎麼不親往鹽田要求探視，直接找當事人詢問清楚？有家人要求深圳法院及早通知何時開庭審訊，如果怕到時趕不及檢疫隔離14日後旁聽，這個問題容易解決，何不早點去深圳檢疫，先解決檢疫便可居留等候？深圳法院有自己一套規矩，疑犯家人怎可能要求法院改變規矩，專門遷就他們？

這樁12人蛇案，我不明白涉事者家人為何如此操作，這些人蛇大部分是棄保潛逃，在逃之身，為何偏偏高調周知天下，說得好像無辜被捕？他們在內地管轄的水域被海警現場捕獲，按道理很難脫罪，最佳做法是乖乖認罪，充分合作，希望法庭輕判減刑。如今卻聽從不知是誰教導，高調見記者，又到處向外國政要求助，結果成功得到西方政客紛紛發聲，要求深圳放人，把疑犯遣返香港，但這些聲音對疑犯有真正幫助嗎？

我認為這些所謂國際聲援施壓其實是幫倒忙，如果12人蛇確實犯了內地法律，有何道理不用依法審理？難道只要有西方政客撐腰，內地政府就不敢執法，隨便釋放疑犯？還是效果正好相反，既然有人煽動國際反華政客聲援，內地負責部門肯定會更加嚴謹辦案，以證明逮捕審訊都是有法可援，而非隨便逮捕判案？