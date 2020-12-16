漢奸黎當日搞爛果報，廣告口號是「一日一爛果，冇人呃到我」，廿多年下來，爛果報讀者果然冇人呃到我，皆因他們早被洗腦洗到癡癡呆呆，爛果報講的就是「道路真理生命」，拒絕接收其他訊息，猶如邪教信徒，又點會有人呃到佢！

話說漢奸黎被加控《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，遭鐵鏈纏腰雙手被鎖押解出庭，期間法庭更設有金屬探測器檢查旁聽人士，既反映漢奸黎所涉罪行的嚴重性，同時亦反映安全風險不容忽視，畢竟同一位法官，早前正正因為審訊漢奸黎涉及的欺詐案並拒絕其保釋申請，旋即接獲「炸死全家」的恐嚇電話，當局當然不能掉以輕心。

親者痛，仇者快。對於大漢奸鐵鏈纏身一副折墮相，正常市民會心一笑，內心都會講句「你都有今日」，惟對於睇爛果報大的一班「邪教信徒」，看見大漢奸如極度重犯一般押解出庭，自是心痛萬分，如喪考妣，甚至有網民留言「他本可離開香港，但咁（甘）心像耶穌一樣被人送入牢房，他的名字將記入歷史之中受真港人敬仰。」想法超乎常人，令人瞠目結舌，真不愧為爛果報讀者！

不知耶穌若得悉人們將他與漢奸黎相提並論會有甚麼感受？正常人只知，漢奸黎這名偽教徒做盡魔鬼勾當，如果其「信徒」真的信他是耶穌，好應該要求他到內地受審，向內地展示「理念」，橫豎漢奸黎不是說過，中共最怕民主自由，只要內地人接觸過民主自由，極權必然瓦解嗎？那麼，最好的方法就是自願「送中」，我不釘十字架，誰釘十字架，不是嗎？

說穿了，不是漢奸黎不想走，只是走不了。他曾多次向高院申請更改保釋條件離港被拒，只好硬住頭皮留港死剩把口。他曾言不怕國安法，最怕送內地審，證明這是他最大的軟肋。當局何不成人之美，讓大漢奸一嘗在內地做耶穌行神迹的滋味？