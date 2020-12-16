美國民主黨人拜登正式取得逾300張選舉人票，入主白宮已成定局，現任總統特朗普肯定不能再留在橢圓形辦公室了。筆者近日在網絡搜尋有關香港人對美國大選的評論，附帶湧出的推薦影片，不少竟是出自「黃絲」玄學家手筆，他們有用塔羅牌、《易經》、子平八字的，基本上都是推算特朗普會成功連任。其中一條點擊率達二、三十萬的片子，標題還寫着現任白宮主人獲勝的機會率達八成，那位玄學家用的是八字命理，印象中他入行已有數十年。

在下不是術數業者，也遠遠沒此資格，但平素在院校教授的課程不免涉及中國文化，山卜星相在傳統上屬於雜學，因此也懂得一點皮毛。我很慨嘆術數流傳到這一代，實在有點丟人現眼，就連最容易、最粗淺的事都斷不準，而好些業者卻仍能不尷不尬地在行頭混下去。

玄學預測有難有易，譬如問中印兩國會否開戰，如果會，在哪年、哪月，戰事持續多久，勝負如何？最後假如兩國當真交兵，而你對上述問題皆能預測準確，便是真正高手，就算在古代，也是千中挑一的大師級人馬。但假如只是問特朗普能否連任，那不必用術數，任何人也有一半機會能撞中，而你用上占卜、八字，最後都要算錯的話，說實話，你手上的那一套學問再無存在價值。

特朗普出生的年、月、日、時在網絡上可以輕易找到，時辰是真是假，按玄學理論也該一望而知，畢竟掌握世界最高權力的人，命格自有不凡。有了準確八字，此人何時登基，何時退位，理當一目了然。

當然，網絡上也有中國術數師能預測到特朗普連任失敗，不過他們大多只是講出個概率，例如說有七、八成機會不行。然而，皇帝退位在命理上不是該有清晰示象嗎？退就是退，不退就是不退，但凡要含糊其詞的術數業者，都是代表功夫未到家。