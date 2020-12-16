香港新冠肺炎疫情持續惡化，近日經常見政府專家顧問袁國勇教授東奔西跑。袁教授剛去過九龍灣麗晶花園第6座「視察環境」，日前又赴黃大仙東頭（二）邨貴東樓視察，事關新增兩個單位共兩人確診，累計6個單位共9人染疫，其中最大爆疫單位在23樓，共有4人中招，由於4人病毒載毒量大，導致24樓及29樓15室均有人染疫。

袁國勇教授視察過後，初步推斷2315室家庭使用熱水沖涼時，暖空氣上升經抽氣扇離開單位，而上層2415室嘅廚房窗口鄰近下層廁所抽氣扇位置，該戶煮食時使用抽油煙機及開窗，致室內形成負氣壓，病毒經氣溶膠進入單位。至於2915室，則可能係病毒經糞渠通氣喉飄上大廈頂層，而通氣喉較短，北風一吹有擾流效應將病毒吹入2915室。

阿哥，全港咁多屋邨，究竟仲有幾多類似呢啲「擾流效應」會發生？樓上樓下彼此原來如此「密切」，樓下開熱水沖涼，樓上恰巧煮食開咗抽油煙機及開窗，分分鐘賴咗嘢都唔知乜事，撤離完再搬番入去住，睇怕都會有心理陰影，唔通如廁要戴口罩，煮食又要戴口罩，遲吓可能連瞓覺都要戴口罩，家居呼吸都咁困難，做人仲有乜樂趣？

目前有確診個案嘅屋邨愈來愈多，好似沙田乙明邨明恩樓已有多戶染疫；牛池灣彩雲邨明麗樓又有多人確診；大埔區、屯門區等都有屋邨、屋苑多人中招！嗱，如果次次都要勞煩袁教授出動去「視察環境」，袁教授都真係疲於奔命。其實，全港咁多樓齡逾30年嘅屋邨，啲喉管尤其是廁所喉管，係唔係應該搵合資格水務工去全面檢查呢？這叫「預防勝於中招」！袁教授今年9月已辭任港深醫院職位，仲話自己出年65歲，做唔到咁多嘢，「喺香港都做到筋疲力盡」。每次見到袁教授嘅身影，老朽知道又有屋邨出事，也為教授周圍頻撲不忍也！