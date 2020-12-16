新冠肺炎嚴重打擊全球經濟，卻帶來減排的好處，消費項目因疫情全面收縮，溫室碳排放亦大幅下降。「全球碳計劃」年報指出，2020年全球碳排放量下降7%，成為有紀錄以來最大跌幅，主要是受疫情打擊，各地都鎖國封城、出入境限制、航機和郵輪停航及禁絕消費活動，根本沒有碳排放的機會。今年全球碳排放量估計破紀錄地減少24億公噸，與二戰結束時全球碳排放量減少9億公噸，2009年全球金融風暴高峰期減少5億公噸的情況相似。

碳排放量減多少，與受疫情打擊的程度成正比，美國減幅最大，達12%，歐盟減11%，印度減9%，中國則是減1.7%。沒有人讚賞這個減排結果，因為面對疫症，人命及經濟損失無法估計，不過，碳減排卻是延續地球生命最重要的工作。

歐盟日前召開針對減排的峰會，達成在2030年前減少溫室氣體排放55%，以減低全球暖化。與此同時，聯合國舉行「氣候雄心峰會」在線會議，謀求在科學上做更多保護地球的工作。然而，目標與實際是會出現矛盾的，歐盟各成員國的社會、經濟、文化各異，減排工作所能付出的力量亦不同，富裕的英、法、德等國可以引入天然氣，但歐洲不少國家仍然依靠燃煤發電，經濟能力有限而無法大比例改用天然氣，更難以支付昂貴氣價以及敷設天然氣供氣系統的龐大開支，成為歐盟減排目標的絆腳石，更會因為減排工作受壓，影響與成員國的關係。

事實上，減排不應是富裕國家的口號，更不能造成貧窮國家的負擔，要平衡地解決這個矛盾。資源運用可以產生最直接的功能，但又不能由富裕國家斥資或貸款給貧窮的歐盟成員，該組織近期建議歐洲銀行另設綠色銀行，貸款給欠缺能力但期望改用天然氣的國家，配合歐洲整體減排的方向，倒也是可行之策，問題是這類國家為何要再背負另一重債務？