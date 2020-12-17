正論：疫苗免責見無能　港府萬事做不好

新冠疫情失控式大爆發，確診個案幾何級增長絕非危言。香港正值生死存亡之秋，港府卻採取半放棄態度，一味指望疫苗打救，然而疫苗副作用未明，安全性成疑，食衞局局長陳肇始更於此時拋出「藥廠免責論」，意味市民接種後若引發嚴重副作用甚至死亡，港府都不會向藥廠究責，令人心寒。特區政府抗疫無能，香港人命賤如泥，經濟直插谷底，全城只能等死！

陳肇始上周六出席港台節目時，曾拍心口表示港府有監察疫苗副作用機制，有關機制同樣適用於新冠疫苗，如市民接種後有不良反應，衞生署會進行調查，如懷疑疫苗有問題會向疫苗製造商追究。詎料言猶在耳，同一個陳局長即以今日的我打倒昨日的我，出席立法會衞生事務委員會時，竟改口稱政府正研究參考國際做法，對相關藥廠免責，「似乎喺緊急用途上免除責任係國際做法」云云。

不講猶自可，一講嚇煞人。新冠疫苗乃全新產品，目前許多國家都是緊急應用而已，以致臨床測試時間比正常為少，更不時傳出接種後出現過敏甚至死亡的個案。港府以預先採購方式訂購3款疫苗，首批100萬劑將於下月到港，已講明市民不能選擇產自何地的疫苗注射，更訓斥市民勿將疫苗政治化，市民本已疑慮重重，現在更加上「藥廠免責」，市民即使接種後半死不活也不容追究，遑論補償，港府更是事不關己一般。到底這是鼓勵市民注射，還是希望市民卻步？

一句「緊急用途」便可免掉一切刑責，身為高官反口覆舌，一時一樣，簡直愈想愈驚心。打個比喻，若有人推出「東方紅」疫苗，價錢平絕全球，而且號稱安全，是否也可賣給政府讓市民接種？是否因為「緊急用途」，即使疫苗實為「曱甴水」也可不受監管免掉刑責？那麼，市民健康還有甚麼保障？不要以為這是誇大其詞，現實往往比小說更離奇，特區在無能港府管治下，不正是奇事天天有、怪事日日新嗎？

顯而易見，本港疫情已經失控，昨日又新增82宗確診，疫廈愈爆愈多，沙田乙明邨明恩樓或有超級傳播者，大埔外傭宿舍更恐釀社區大爆發，證明港府的防疫措施完全失效。最不堪的是，港府只知拿食肆開刀充當替死鬼，然後娛樂、美容、健身等行業相繼被割喉放血，全港都要為廢柴政府抗疫無能埋單。

須知道，12月是傳統消費旺季，晚市禁堂食復有多個行業被禁營業，同全城晚上熄燈無異。可以斷言，禁聚令到本月23日屆滿後必會延長，冬至市道本已泡湯，緊接着的聖誕、除夕、元旦以至農曆新年肯定也沒有着落，各行各業流血不止，經濟萬劫不復，更何況人命損失才是最無法估量。

至於粵港澳通關無期，更令冰封的經濟雪上加霜。最近深圳、惠州、北京都相繼出現香港輸入個案，深圳擬對本港跨境貨車實行單雙號行車，減少一半司機入境，足見香港一日無法擺脫疫情，內地只會視香港為疫埠，對港人入境限制只會不斷收緊。甚至乎，林鄭本應在這段時間上京述職都突然被押後，是否連國家領導人都嫌棄香港，擔心林鄭入境播毒，不言自明。可以毫不誇張地說，單靠港府之力根本無法控制疫情，香港已到了最危險的時候，也到了國家不得不出手的時候了！

以霹靂手段，顯菩薩心腸。中央不但要出手，出手更應快狠準，務求盡快控制疫情，將香港當成武漢，以武漢模式抗疫，派遣國家科研及醫護人員來港，取代港府主導抗疫工作。說香港如武漢絕非誇張，環顧全國，基本上各省市疫症已經清零，頂多有零星輸入個案，人們鮮少戴口罩出行，各行各業回復正常，全國經濟更逆市增長，根本沒有一個城市如香港般折墮。君不見，去年有黑暴摧毀法治，今年又有疫情重創人命和經濟，兩場浩劫皆見盡港府無能。黑暴要靠中央推出《港區國安法》撥亂反正，今次疫情同樣需要中央果斷出手。時間不等人，香港已沒有本錢再拖下去，繼續猶豫不決，任由港府庸官胡作非為，全港700多萬人只能一起陪葬，林鄭去年那句「壽終正寢」勢必一語成讖。

事實上，疫情持續已經一年了，中央又好，港人也罷，已給了足夠多的時間讓港府展示「管治能力」，奈何事實證明，港府不僅一事無成，更將香港拖向黑暗的深淵。就算撇開疫情和政治問題不談，單說民生問題，港府有哪樣是做出成績的？又有哪樣不是令人徹底失望的？中央絕非沒有責任，除了回歸後錯將50年不變當成50年不管，而且用人不當，歷任特首皆不孚眾望，香港淪落至此，是所有人的共業。

正是：「大事做不到，小事做不好，公屋起不到，老鼠捉不到，蛇王管不到，衞生搞不好，南亞假難民趕不到，阿婆執紙皮賣不到，好的特首4屆選不到，庸官高薪期期準時收到」。

長痛不如短痛。實行武漢模式封城抗疫，以犧牲短暫的出行自由和停市損失換來盡快戰勝疫情，怎麼算都值得，總好過在庸官胡亂出招下疫情反覆不定，全城等死。有些專家總將全民強制檢測說成是浪費資源，卻無視疫情無止境爆發，香港付出的人命和經濟代價遠比所謂的浪費資源巨大得多。香港失守隨時波及內地，港府靠不住，中央出手正是其時！