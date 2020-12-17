功夫茶：吹水建屋好容易　長遠房策雲水中

此時此景應珍重，明日明年不用猜。無能政府忽然信心滿滿話未來10年房屋需求43萬伙，已有足夠土地建31.6萬伙公營房屋。嗱！運房局局長陳帆尋日公布《長遠房屋策略》周年進度報告，一堆堆數字，雖然冗長卻十分振奮民心，好喇好喇，基層望穿秋水嘅好日子，即「房事暢通，生活輕鬆」好快來到！

呢，長遠房策忽然達標，究竟有冇水分㗎？事關「狼來了」嘅古仔大家聽得太多，對政府庸官嘅「廢腑之言」難免有戒心！陳帆今趟講嘢，好似「帆」乘風勢，林鄭施政報告都老神在在話搵到330公頃土地興建31.6萬個公營房屋單位，「首次達標」好應該高興吓！陳帆一於扯行風帆出海，是否乘風破浪──唔知！

不過可以話畀大家知，喺31.6萬個公營房屋單位中，約三分之一預計喺第一個5年期落成，餘下三分之二喺2026/27至2030/31年度落成。第一個5年期嘅項目大多已經完成諮詢、法定改劃和其他程序，第二個5年期落成嘅項目，大部分土地已完成法定改劃。陳帆畢竟都係「老薑」，講嘢唔會冇彎轉啫！眼見近排大型基建工程無一順利，而香港昔日嘅速度和效率已經消逝，是以佢就強調上述工作可能因不同原因而「拖延」！嘻！公同字都係政府贏！

呢個政府，經常講咗就當做咗！忽然有地又忽然當達標，難為林鄭仲好意思話「經過多年努力，房屋供應已經初見成果」。做官做得耐，不但膽大，原來面皮都會變鱷魚皮，夠厚！事實上，政府建屋項目一再延誤已成常態，何況部門之間常因協調不足而令公屋延期落成；有論者都指出，千祈咪錯覺搵到興建31.6萬個單位嘅土地就可以令輪候公屋時間立即縮短，因為「造地」過程需5至10年，而未來公屋短缺仍超過三成。今次陳帆侃侃而談，預告「長策」可以達標，功夫茶卻擔心又係一張長期空頭支票！

講真，政府如果真係關心市民「房事」，就唔會成日要強推勞民傷財、喺雲水不知處嘅「明日大嶼」啦！本報大早動用人力物力為民覓地，搵到大量棕地、工業區和工業邨土地，只要經重整即可改作房屋用途，閒閒哋可提供10多萬個公屋單位，可惜呢個冇心冇肺冇靈魂政府就係扮盲懶理。依家公屋輪候冊有成26萬宗申請，上樓要等至少5.6年，真係天若有情天亦老！政府施政倒行逆施，尋日本報先義正詞嚴指出基層生活於水深火熱之中，而政府7年燒逾60億元養假難民，若將呢筆錢用來興建公屋，估計可提供約6,000個單位，之不過政府情願「貼錢買難受」自製社會治安毒瘤，樓市撤辣又唔肯做，笨實成咁，有乜辦法社會怨氣唔去到一個臨界點吖？