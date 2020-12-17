世界視線：中澳貿戰續升級　五眼聯盟謀反制

正當中澳貿易關係急速惡化之際，內地官媒日前報道，國家發改委准許電力公司進口煤炭，不受審批限制，唯獨澳洲煤炭被排除在外。澳洲總理莫里森聲稱，如中方禁止進口澳洲煤炭，將違反世界貿易組織規定及雙邊自由貿易協議。另一方面，有傳「五眼聯盟」的其他幾個成員國將為澳洲「出頭」，反擊中國對澳洲的貿易限制。

莫里森表示，由於其他國家的煤炭排放量比澳洲高出50%，中國如真的出台對澳洲煤炭的禁令，將帶來「雙輸」局面；而該國貿易部長亦指，該國差不多準備好向世貿組織投訴中國向澳洲大麥加徵關稅的文件。中方官員則反擊，強調澳洲當局拒絕10多個中方投資項目，且在沒有確鑿證據下，禁止中國企業參與5G網絡建設，對中國產品發起百多宗反傾銷及反補貼調查，而中國針對澳洲產品的相關調查只有4宗，批評澳洲以「受害人」自居，無法接受。

澳洲將與中國的貿易糾紛付諸世貿組織仲裁，注定是姿態大於實際。這幾年來，世貿組織在特朗普政府的不斷「陰乾」下，早已淪為無牙老虎。該組織早前裁決，美國沒有證據證明，對2,000多億美元中國貨品加徵關稅是為了「維護國家安全」，問題是美國一再阻撓世貿組織上訴機構委任新法官，導致人數低於法定要求而處於停擺狀態，意味着相關裁決根本無法執行。換言之，澳洲的「申訴」充其量只能換來口惠實不至的「說法」。

至於五眼聯盟「抱團」抗華，有報道指聯盟的安全機構將進行聯合評估，如認為中方對澳洲的貿易措施出於政治目的，將採取反制行動；同時參與計劃的盟國，亦將購買被抵制的商品或提供補償。

五眼聯盟會否真的團結一致，頗成疑問，畢竟「老大哥」美國即將迎來新總統，其對華政策會否延續特朗普時代的強硬路線，仍是未知之數。更重要的是，天下熙熙皆為利來，五國之間雖為「盟友」，但同時是爭取中國市場的競爭對手，例如加拿大就是澳洲煤炭退出中國市場的潛在得益者，巴不得「少隻香爐少隻鬼」。