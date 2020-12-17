神州觀察：景區宰客太猖狂　部門監管須跟上

內地景區不時傳出宰客醜聞，黑心商家為了蠅頭小利惡形惡相，行為猖狂，卻也容易導致自毀招牌，輕則連其他商家生意也受損，重則影響整個景區乃至地方旅遊經濟，足見此風不可長，相關監管部門必須加強查處打擊。反過來說，一些景區之所以宰客亂象頻出，卻與部門監管乏力不無關係，背後或涉及更多的利益糾葛亦未可知。

近日有遊客於網上透露赴湖南湘西鳳凰古城遊玩的不爽遭遇，稱向當地景區商戶租借特色服裝欲自拍留念時，竟遭對方阻止，提出非得由他們幫忙拍照的無理要求，且需收取3元一張的費用；若不依從，便需立即脫掉並歸還服裝，也不管租借時間尚未到，便囂張動手拉扯起來。爆料遊客對商家這種違背契約精神、綑綁經營及粗暴待客之道非常憤怒，所幸事後當局依法拘留涉事商家，取消其租賃牌照，並表示會展開市場整頓，切實維護遊客利益。

所謂聽其言還需觀其行，就在不久前的10•1長假期間，鳳凰古城景區才剛爆出「天價」停車費宰客醜聞，且「只包停車，不包看管」，乃至住宿費用也翻了幾番，被網民稱作全國「最坑」的景區。由此更可看出，當局的所謂監管整頓常流於空談，並未真正落實執行，更像是在打發輿論，敷衍被坑遊客；尤其當局動輒將問題歸咎於商家的「個別行為」，實有推卸責任之嫌。而就本次事件，當地文旅局更表示過往從未出現過，叫人難以接受，須知鳳凰古城近年屢屢登上網民羅列的「旅遊陷阱榜」，並遭紛紛抵制，遊客量大減，早已聲名狼藉。

更令人擔憂的是，類似問題在諸如山西「喬家大院」、雲南大理古城、東北雪鄉等歷史悠久或遠近馳名的熱門旅遊景區中亦很普遍，各種宰客事件更是一個比一個厲害，一個黑心過一個，以致不少景區因此遭摘牌、摘星處罰，勒令關停整頓，然而相關亂象仍難全面禁絕，這裏被壓制住了，那裏又會冒出來。不只有普通宰客現象，一些景區更不時出現辱罵甚至毆打、傷害遊客的惡行，從違規到違法再到犯罪，一些商家為賺錢堪稱肆無忌憚。

商家無良，多是因缺德所致，但沒有人天生就缺德，無視法規，屢屢坑害遊客，說明法規不嚴，處罰不給力，甚至不排除監管當局故意放生，對亂象視而不見；當中或又涉行政不作為及官商勾結、利益輸送等腐敗問題。客觀上，旅遊經濟也是地方政府的重要財政收入之一，為了GDP及某些官員的政績，放鬆行業監管亦很常見，就像內地化工廠、礦企安全生產事故總是不斷，不無相關因素，長久不光砸招牌損經濟，還會釀成重大人命傷亡，得不償失。