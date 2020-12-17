昨天談歐洲統一，意猶未盡，原因是國際這幾百年的變與之有關。而今後世情轉變，亦離不開歐洲統一的問題。一直以來少有將之分析，我願在此野人獻曝。

近代歐洲統一不成，拿破崙功敗垂成，主因是英國的攻擊，合縱各國而敗拿破崙。但是英國不想在歐洲稱霸，只是用合縱連橫來平衡各大國的勢力，分而治之，以此取利。英國從邊鄙之地崛起，開始時是靠作海盜，劫掠西班牙盛載從美洲搶奪而來的金銀，繼而是向美洲販運奴隸，向中國傾銷鴉片。以強大的海軍佔據七大洋，可主要以貿易金融為主，無論與美洲或亞洲的貿易，歐洲是它的主要市場（商品和貸款），它需要歐洲安穩和對之開放市場。

英國的權勢來源是海外，人民不多，難與陸地為主的德、法等大國持久在大陸爭霸，分而治之是不容任何國家獨霸和統一歐洲。正是如此，它的分而治之與統一後的德國便起衝突，後者要擴張。作為內陸國家和殖民競爭的後起者，擴張的重心便在歐洲，在於統一歐洲。兩場世界大戰便由此起，連累全球各國。

歐洲混戰，鷸蚌相爭，美國得利。美國奪取歐洲包括英國的國際資產，而為抗蘇聯，便要德、法合併於歐盟架構之內，英國亦被迫加入，卻是為了牽制德、法，同時在英、德、意等地長期駐軍作控制。

但蘇聯瓦解，歐盟與美國（北大西洋公約）同時東擴。在2008年金融海嘯之後，美國大傷，歐盟歐元乘機發展，美國便重複英國當年的故技，開始介入干預，歐債危機、難民危機，以及製造新舊歐洲分別，目的都是分化歐盟。而英國脫歐企圖啟動歐盟直接分裂。若歐盟分裂，單只德法聯盟會勢孤，美國仍可用巴爾幹半島的政治危機來引發局部戰爭以破壞歐洲的安全與發展。德國與俄羅斯合作，正是反制美國的政治陰謀。

美國國力大不如前，歐洲以外，還有中國與俄羅斯，沒法全面戰勝，便是用英國的伎倆，分而治之。分之不成，便製造戰亂來破壞，對歐洲如此，在全球亦如此。英國當年還可以靠印度，美國的「五眼聯盟」作用不大。

當今最有雄厚力量制約美國的是歐盟，歐盟統一，歐盟加東歐、北非，內部統一的話，經濟規模大於美國，歐元大可替代美元，或至少抑壓美元，美國霸權主義的全球破壞便可抑止。世界和平，全球有利。中國與俄羅斯也可以順利復興，各大國便要循談判解決紛爭。為此，中國也好應倣效俄羅斯，爭取歐盟，支持歐盟統一化。