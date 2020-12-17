「中央全面管治權」的提出，《港區國安法》的公布，為「將禍國亂港者驅逐出特別行政區管治架構」提供了治港方針的法律依據。驅逐「禍國亂港者」，就是要對人事動手術，這已在立法會見了效果。4名反對派議員被DQ，10幾名反對派議員自知在立法會再難搗亂破壞得逞而「總辭」，尚有兩名要「堅守崗位」，但須立刻與「禍國亂港者」劃清界線，作為「反對派」也已尸位素餐，是否會向「忠誠反對派」靠攏尚待觀察。

香港特區管治架構中的立法會，議員數十人而已，誰是「禍國亂港者」清清楚楚，驅逐不難。然而，行政、司法和其他擔負管治責任的領域中的「禍國亂港者」有多少？無人知道。他們相當隱蔽，很少公開跳出來搗亂破壞。他們是「兩面人」、無間道，有的「奉命行事」，有的「孤身作戰」；有的有組織，有的無組織。他們在「禍國亂港」問題上心意相通，一有機會就「協同共進」。他們有的手握大權，有的掌握小權，但不妨礙在各自的崗位上，利用自己的權力之便發揮作用。

對此，上面具體情況不明。面對這樣的情況，中央現在只能「大面」上，在大政方針、法律層面上，豎起堂堂正正之旗，為「愛國者治港」訂立標準和規矩，警告「禍國亂港者」必須驅逐，以形成強大的輿論宣傳氣場，震懾潛伏者、陽奉陰違者。長遠而論，中央要落實全面管治權，實現「愛國者治港」，還是要靠中央在組織工作和人事培養方面，下紮實的工夫。中央要有自己的檔案建立、考核和甄別，朝廷吏部從現在起就要介入特區的人事工作，包括對公務員和公職人員的工作，把香港特區的管治架構和人事安排牢牢掌握在自己手裏。

在這個過程中，不排除要對現行的「港人治港」概念作出調整，積極引入內地人才治港。既然是「愛國者治港」，那麼，現行和一直以來的「港人治港」概念已不能「滿足」和完成這樣的要求了。而將「禍國亂港者」驅逐與將「愛國者治港」內涵擴大，就更應同時展開，有破有立也。