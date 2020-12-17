過去美國在全球策動顏色革命屢試屢驗，無往而不利，顛覆了許多國家政權，扶持了不少傀儡政府。唯獨香港的顏色革命以失敗告終，洋人精心培養的走狗漢奸更是幾乎一鋪清袋，有的面臨法律制裁，有的狼狽逃竄，有的自動消失，剩下的已不成氣候，只能發出幾聲哀鳴而已。同樣的顏色革命，為何結局迥異？答案很簡單，香港並非獨立政治實體，管治權在中央手上，只要中央不放手，任何人都翻不了天。

中國古人說「天欲其亡，必令其狂」，與西方「上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂」的說法不謀而合。香港回歸後，反對派利用部分港人的恐共心態，不斷挑起爭議，製造亂局，而中央又囿於一國兩制，畏首畏尾，不該管的固然不管，連該管的也不敢管，導致問題不斷累積，亂象層出不窮。從反對23條立法到阻撓國民教育，從佔中之亂到反修例黑暴，反對派與外部勢力裏應外合，一步步將香港推向懸崖。

幸好在最後關頭，中央祭出《港區國安法》，一舉扭轉被動局面，打掉反對派囂張氣燄。尤其是「叛國禍港四人幫」之首黎智英被收押，並加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」之罪，更是令反對派如喪考妣。近日公民黨爆發退黨潮，正是樹倒猢猻散的迹象，相對於去年的囂張氣燄，簡直不可同日而語。反對派也許可以繼續掙扎，繼續哀鳴，繼續向洋人乞援，但已改變不了任何事實。相反，洋人的「聲援」，只能進一步坐實他們的罪名，加重他們的罪孽。

當然，香港問題錯綜複雜，根深柢固，不可能於短時間內徹底解決。《港區國安法》無疑是一把尚方寶劍，但能否發揮最大威力才是關鍵所在。特區政府不堪重任，司法機構更是靠不住，要真正落實國安法，始終要看中央的態度和決心。既然洋奴漢奸最怕「送中」，中央何不成全他們，令其求仁得仁？