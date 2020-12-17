香港由以往庫房水浸，年度盈餘估少千億元，到現在庫房面臨乾塘，財赤一年千多億元，天壤雲泥之別。商戶結業，市民失業，抗疫基金卻傾向「縮水」，各行各業都吊鹽水，杯水車薪，捱不了多時。泥菩薩過江，自身難保，特區政府卻要打腫臉充闊佬，繼續養過萬個假難民，而且源源不絕，陸續有來，高官卻未見有任何決心去根除這個治安毒瘤。

今年1至9月因涉干犯刑事罪行被捕的假難民共有641人，增幅近三成，若以在港總數約萬人來說，10多個假難民便有一個畀人拉。他們多數觸犯盜竊、爆竊、傷人以及毆打，因為很多來香港之前本身在家鄉都是壞分子，一窩蜂湧來香港企圖搵快錢，所以作奸犯科、姦淫擄掠當食生菜。這些假難民先「賊佬試沙煲」以酷刑聲請博取留港，被拒後提出司法覆核及上訴拖延時間，滯留香港三數年甚至十年八載也有可能。目前仍有8,000多宗司法覆核案件未完結，司法程序被極度濫用，港府卻束手無策。經濟衰退，南亞幫假難民更會瘋狂搵食，危害治安，拉到人要審又是浪費資源。

7年之間，政府動用逾60億元公帑來處理假難民問題，以每個公屋單位平均建築成本100萬元來計，足以興建6,000個公屋單位，夠兩萬多人居住，免得又要三五七年才可以上樓，長者隨時等到死。

英國在回歸前讓香港簽署了聯合國《禁止酷刑公約》，為假難民開路，特區首位行政長官董建華沒有拆彈，繼後的特首都視而不見，任由假難民肆虐香江，養虎遺患。要根治當然是盡快退出酷刑公約，短期內可以加開法庭、設置禁閉營等方法來減低假難民禍害，而不是讓公帑白白浪費來養些社會毒瘤。本來應該是香港人優先，反而變成假難民橫行，讓市民受難。上樓無望，住劏房，瞓快餐店，其實和難民有甚麼分別？