有人指出，香港居民現時享受到的自由範圍不斷收窄。本來大家輕鬆寫意，自由自在生活，來去出入自由，但這兩年來，卻愈來愈多禁忌，這些事不能做，那些地方不准去。

不禁令人想起去年9月公布、加拿大公共政策研究機構菲沙研究所的「人類自由指數」，其中香港在全球排名位列第3，而不少人爭相求助為我們爭取更多自由的美國，卻只是名列17。該指數涵蓋全球162個地區，根據兩大範疇「個人自由」和「經濟自由」評分合計。香港得分特高，主要在「經濟自由」範疇，因為香港是自由港，佔了絕大多數貨品免稅進口，香港不設銷售稅，商業機構的溢利稅和個人入息稅的稅率偏低，香港對企業運作絕少設限，故能名列前茅。不過，因為政制上選舉成分受到限制，香港的「個人自由」範疇得分還是較低，排到32，比美國稍低，卻比新加坡略高。另美國的傳統基金會公布2020年「經濟自由度指數」，香港總分89.1，排名跌至全球第二位，失落連續25年被評為全球最自由經濟體的美譽。

儘管外國研究機構對香港的自由度一直評價甚高，總有些人對香港方方面面感到不滿，爭取改變現狀。在他們的眼中，香港是個「亂世」，「民不聊生」，故此不惜組織大規模遊行集會宣示不滿，呼籲跟從者武裝起來，拿起武器對抗。不妨看看一直以來香港的狀況：港人隨時外出旅遊，不用向誰申請，隨時移民外國；傳媒每天大罵特首和特區政府，罵個不亦樂乎；掛着宗教旗號的組織整日在通衢大道扯起「天滅中共」的宣傳橫額標語，無人阻擾；隨時可以組織幾十萬人號稱百萬人集體上街遊行反特區政府反中央，警察只負責維持秩序。

但不少人向歐美國家政府投訴港人備受迫害，要求改變現狀，爭取民主自由，努力為未來、為下一代爭取美好生活。結果呢？歐美國家紛紛對香港實施某些軍用敏感物品禁運，香港產品出口不准貼上香港製造標籤；人大常委會特別為香港訂立《港區國安法》，讓一些反特區政府反中央的名人閉口，宣布退出政壇，讓個別「走國際路線」的民主鬥士離港他往，轉移陣地繼續為港人爭取自由；取消了某些立法會議員的資格，令部分勇於對抗的立法會議員集體請辭；連中央一向採隻眼開隻眼閉默許的雙重國籍政策，也因英國放寬BNO居英權而重新檢討。

這些改變都在進行中，未知幅度，也未知會否再收緊。不知大家是否想過，這些成果正是那些不斷努力為未來、為下一代爭取美好生活的恩人鬥士替港人爭取回來的。我們坐受他們的恩惠之餘，不知如何「答謝」？