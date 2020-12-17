港府廢已是全宇宙都知的事，但廢之餘還要遲鈍，遲鈍之餘還要是非不分，真是身為香港人也與有辱焉。身兼《港區國安法》指定法官的黎智英欺詐案總裁判官蘇惠德接獲「炸死全家」死亡恐嚇，報警至今逾10日，律政司之首鄭若驊一直龜縮無反應，直到昨日才浮出水面，慢十拍表示「有人意圖以這些言論影響司法審判權，做法是徒勞無功」，但她不是譴責暴徒，反而一竹篙打所有市民，「絕不可以攻擊司法人員，律政司在適當情況下會發聲和提醒市民」。嘩，真係多謝晒。

鄭若驊司長到底瞓醒未？現在有法官遭死亡恐嚇，鄭司長不但沒有即時挺身而出譴責暴行維護法官安全，遲鈍也就罷了，所講的又不着邊際，試問炸彈恐嚇法官是所有市民的錯嗎？市民需要司底驊「提醒」嗎？為甚麼她不「提醒」一眾反中亂港之徒、黎智英邪教信徒違法必究，反而將全港市民拉落水？

說來說去，司底驊跟一眾黃官一樣氣難平，皆因黃官判決偏頗，司法機構又沒有秉公處理投訴，激起輿論嘩然，小市民固然不齒，司法界中不認同者亦大有人在，終院前常任法官便不時發文炮轟現役法官，猶如皇帝新衣被戳破，有人老羞成怒不足為奇。只是作為律政司司長，鄭若驊不正視司法亂象，不譴責炸彈狂徒，反而事隔多日責怪普羅市民，遲鈍兼廢且是非不分，試問還有甚麼資格坐享高薪厚祿？

又遲鈍又廢的當然還包括民政事務局。許智峯棄保潛逃至今已兩星期，該局居然延至昨日才認為「有需要暫停發放其12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合指引及公帑得以妥善運用」。敢問徐英偉局長，許智峯棄保潛逃已屬違法，何況他正遭警方通緝，其所作所為有哪一樣是「符合指引」？人是生，指引是死，到底是政府制訂指引，還是指引限制政府做事？徐局長食完糖水未瞓醒乎？