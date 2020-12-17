香港人日盼夜盼，終於盼到下個月有對抗新冠肺炎病毒的疫苗來港，但人們又生出新煩惱，就是如果第一批疫苗是來自中國，你我又該不該打這一針呢？

世界上很多事情好像十分複雜，但只要善用情理作斟酌推敲，也可以是很簡單的。近期，本欄也較多從這個角度跟讀者分享看法，今年初，香港一度出現物資荒，市民爭相排隊搶購口罩、消毒水、大米，甚至衞生紙。筆者當時就安慰讀者，說除非家中物資完全耗盡，否則不必搶購，只要手頭上的東西夠用兩、三個星期，之後貨品供應就會如常，而筆者也身體力行，從沒用過高價或排過隊去購買物資。

因為香港是國際城市，四方通衢，是商人賺錢的黃金地，貨品一旦短缺，他們比你更焦急，自然會想辦法。事實證明，本地物資供應很快便如常，物品堆滿貨架。

今年2月，歐美的疫症尚未大規模爆發，很多香港人都說要到西方避疫，本欄卻力排眾議，說「可能留在香港更安全」。如今看來也能言中，這一切全是用邏輯和常理推斷的結果。

如果用同樣方式作推敲，就算不大懂得疫苗上深奧的藥理知識，我們也大抵可以肯定，近期推出的中國疫苗可以信賴，最低限度，不會比西方疫苗遜色。

道理很簡單，貨品供應問題，商人會比我們更緊張，讓他們操心便可；中國疫苗的安全問題，北京政府會比我們更在意，有他們把關，你我又何需操心？要知道，今次的新冠肺炎病毒雖然未必是由中國引起，但很多人認為是由中國傳至世界的，無論如何，北京都會有一點壓力和歉疚感，因此，今次供應全球的疫苗就不容再有閃失，否則無法向世界交代。既然有北京金睛火眼地在看牢疫苗安全問題，試問咱們還有何可憂呢？