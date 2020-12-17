新冠肺炎疫情持續，經濟重創，民生多艱，各行各業大吐苦水，盼港府再度出手打救。政府之前合共推出3輪防疫抗疫基金及其他紓困措施，出手都算「闊綽」，起碼一改以前成日畀人批評為「守財奴」。

然而，政府「保就業」計劃已經結束，多位高官都話無意再推，一如財政司司長陳茂波不久前喺網誌表示，政府資源有限，支援停業處所只屬杯水車薪，並非長久之計，最重要係管控疫情。若然官方遲遲未能遏制疫魔令確診個案清零，再多幾輪防疫抗疫基金，也無助本港經濟起死回生。

又係「阿媽係女人」嘅廢噏，問題係政府防疫抗疫至今仍然一團糟，清零固然係天方夜譚，疫情亦爆得比煙花璀璨，市民只希望每日確診個案回落至單位數，沒有不明源頭個案，晚市堂食恢復至午夜12時，可以6人一枱。

如此卑微嘅願望，卻因第4波疫情惡化，政府再大幅收緊社交距離措施，包括晚市6時後禁堂食，美容、健身等亦要強制停業，社會上有唔少聲音為這些備受打擊嘅行業發聲，認為政府抗疫無能，政策「唔到位」甚至失誤而重創飲食、旅遊、美容、健身等行業，冇理由要受強制停業令影響嘅商戶和從業人員承擔所有責任。政府或許自知張弛無道，林鄭月娥最終「迫不得已」要推出多一輪防疫抗疫基金，而第4輪防疫抗疫基金主要支援被疫情重創嘅行業，涉款逾50億元。

事實上，「保就業」計劃第一、二期被狂批有違政策原意，並非善用公帑，譬如有連鎖家品店獲得近6,000萬元補助，仲有物業管理公司、超市等，佢哋喺疫情中並沒有受到影響，超市生意更是不跌反升，有乜理由仲獲巨額資助？今次第4輪防疫抗疫基金先話要提供針對性補助，但若然補助過低，相信亦捱不了多久，臨近歲晚若再掀執笠潮，罪在政府施政頻失誤！