回歸23年來，美、英等西方政體干預香港有如家常便飯，2014年的佔領行動和去年的黑暴事件更是高峰期，曾經殖民香港的英國更把香港視為禁臠，動輒搬出《中英聯合聲明》指指點點，今年英國又對香港人遲來的關懷，推出BNO持有人移居英國的5+1計劃，雖被揭穿只是撈一筆香港財富，找一批年輕低階勞工，但還是有不少香港人心動，只是，他們對現在的英國、未來的英國有多少了解呢？

在疫情之下，今年大部分國家及地區都沒有好日子過，但有的國家與地區受到的打擊屬暫時或短時間，中國、南韓、越南、新西蘭等便是這一類。由於經濟基調沒有受到嚴重破壞，疫情控制不錯，當新冠肺炎疫苗登場、國際疫情受控後，這些國家便可很快回氣，有望走出困境。

與此相反的是受疫情打擊或牽連較大的國家，美國、印度、巴西、意大利、英國便屬這類。這些國家疫情失控，經濟受創手尾很長，而英國除了受疫情打擊，還要面對脫歐、與歐盟談不攏的核心大難題，雙重夾擊下，英國未來幾年的經濟表現都不被看好。

英國國家統計局日前公布就業數據，8至10月的失業率升至4.9%，近日倫敦等多個城鎮疫情失控，英國政府決定對大倫敦區等祭出防疫禁令，即將到來的聖誕檔期消費泡湯，英國失業率勢將衝破5%。

英國人都飯碗不保，香港的BNO持有人移居當地，要找工作或找體面的工作，容易嗎？

就業不易，安居也有風險，港人闔家移民英國，首要解決的問題便是居住，英國政府今年7月降低了物業印花稅，刺激當地經濟，結果樓價連升幾月，更破了16年來的高位，港人這個時候赴英，若要置業便難免高位接貨，以自己的大半生資產來豪賭英國脫歐的前景，移民英國的港人做好吃驚風散的準備了嗎？