神州觀察：肅清農村黑惡　鞏固基層政權

中國農村地區涉黑涉惡現象之氾濫猖獗，令人觸目驚心，不但直接影響到群眾的幸福感、獲得感，更因黑惡勢力對基層政權的廣泛滲透，導致出現動搖執政根基之憂，由此亦成為當局為期3年的掃黑除惡專項行動重點打擊目標之一。

內地官媒日前報道，截至今年11月底，全國掃黑除惡專項行動累計搗破逾千個農村地區的涉黑組織，佔涉黑組織總數的三分之一；並打擊了農村地區涉惡犯罪集團及團夥逾1.3萬個，依法嚴懲「村霸」3,700多人，處理涉黑涉惡等問題的村幹部4萬多名，及將之全面清除出農村幹部隊伍。全國掃黑辦則指，此番行動使得全國農村黑惡勢力已基本肅清；而根據調查顯示，廣大農村群眾對相關行動成效的滿意度亦超過九成半，紛紛認為身邊已不存在把持基層政權及利用家族宗族勢力橫行鄉里的黑惡勢力。

眾所周知，今年是掃黑除惡專項行動的收官之年，若再數得清楚些，也就剩下10幾天了，以至可以看到，各地近期都在頻繁地晒「成績單」。按照當局給出的掃黑除惡指導意見，當初明確要求重點打擊11個方面的黑惡勢力，其中的第2項和第3項就是：把持基層政權、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農村資源、侵吞集體資產的黑惡勢力；利用家族、宗族勢力橫行鄉里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的「村霸」等黑惡勢力，針對該些方面的掃黑除惡亦是「事關人心向背和基層政權鞏固」的大事。

有道是，得人心者得天下，惟要獲得民心，就得做民眾期望的事，以換取他們的認可。很難想像，一個基層政權廣泛黑社會化，「村霸主任」、「最牛村支書」乃至「皇式家族」橫出，長期為非作歹而不受管制的地方，民眾還哪來的幸福感、安全感？必是苦不堪言，怨聲載道，進而對政府失去信任支持；民不聊生的後果想必當局比誰都更清楚，由此更見黑惡勢力危害之巨，堪稱社會毒瘤，必須全力剷除。

問題則在於，農村基層政權為何總這麽容易遭把持，黑惡勢力怎就能動輒盤據地方十幾年、幾十年卻安然無恙？毫無疑問，這與基層「兩委」選舉制度不健全、不透明，基層組織治理建設軟弱渙散，農村公共安全力量缺乏等因素不無關係；另一個無法忽視的重要原因，就是黑惡橫行的背後是大大小小的公職人員保護傘作祟，該問題並普遍存在於各類涉黑涉惡案件當中，故而「打傘破網」亦成為了掃黑除惡的重要一環。

更須弄明白的是，當局於清除眾多「村霸」村幹部後又已基本補配到位，但如何確保繼任者們不重蹈覆轍，淪為新的「村霸」，仍是個疑問，如果3年後又掃出這麽多黑惡咋辦？