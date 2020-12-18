正論：抗疫不力禍萬民　政府無能難救港

羊毛出在羊身上，政府抗疫救市，推出保就業計劃或其他補貼，支出的都是公帑，等於是市民用自己的錢來救自己，官員卻站出來好像救世主，厚顏邀功。特區政府最擅長自欺欺人，就如海洋公園竟然疫市有盈利？原來是計算了公帑30億元救亡，本身實際虧蝕11億元。這類型的把戲或數字遊戲，亦出現在最新公布的失業率。

9月至11月經季節性調整的失業率為6.3%，僅比8月至10月的6.4%輕微下跌，仍然有24.4萬人失業，13.3萬人就業不足。失業相關數字仍然高企，雖然表面似有下跌，其實是因為約880億港元保就業計劃支撐大局，助僱主出糧，隨着計劃完結，加上收緊防疫措施，關閉多種場所及禁食肆晚上堂食，各行各業再遭重創，相信裁員潮即將大爆發，12月起的失業率可見真章，國泰航空早前最大規模重組，波及5,300人，機師也要轉行，香港航空接力炒人，香格里拉酒店集團瘦身，據聞很多機構都蠢蠢欲動，打工仔身不由己，朝不保夕，過得今日未必過得初一十五。

勞福局局長羅致光預告，失業率短期內再上升，歸咎於第4波疫情，聲稱政府將繼續密切留意相關情況，並會在有需要時推出針對性措施以支援受重創的行業。大家都聽得出這類型官腔，知道最後都是慷納稅人之慨，無論名義是抗疫基金或保就業計劃，都是以公帑派錢給企業來撐住市場，根本除了掏空庫房，特區高官還能使出甚麼招數？但是坐食山崩，財赤一年千多億元，還可以撐多幾年？

根本問題核心就是政府抗疫不力，屢次出現漏洞，令疫情反反覆覆，終至第4波陷於難以收拾地步。抗疫措施千瘡百孔，尤其是檢疫疏漏，讓病毒蔓延市區。而且檢疫中心環境惡劣，早前竹篙灣檢疫中心缺乏禦寒物資及日用品不足，有長者須送院治理，鯉魚門度假村檢疫中心亦爆出醫療廢料堆積如山，病毒殘留在膠袋，若有野生動物弄穿膠袋，有機會令病毒傳入社區。衞生署的回應迴避了醫療廢料禍害，只稱近日入住檢疫中心的人士眾多，日常棄置物品大量增加，對各界質詢敷衍了事。見微知著，最簡單肉眼可見的廢料處置也做不好，又怎可能對抗微小無孔不入的病毒侵襲？

衞生署在抗疫戰擔當重任，也如此求求其其，其他部門各自為政，所謂政府團隊一盤散沙，比雜牌軍更不如。特區領導層竟然還怪罪市民抗疫疲勞，勸喻市民佳節當前也盡量不要出街聚會，在家中也不宜大量聚集，冬至將臨，聖誕新年接踵而來，受制於禁聚令社交距離措施，市民根本沒有辦法慶祝，難道晚餐改午餐，一圍枱10人分5張枱坐嗎？高官意思是在家做節也不建議。昨日又有90多宗確診，疫廈播毒一幢接一幢，禁令措施極有可能延長至明年春節，何時可以放寬實在天曉得！

其實就算放寬了禁聚措施，經濟不景，年關難過，市民飯碗隨時不保，荷包「縮水」，加上抗疫成功遙遙無期，連望穿秋水的疫苗注射也變成事先聲明「冇得揀」「冇命賠」，如此疫境中還有心情慶祝嗎？而且因為通關無望，不少家庭分隔異地多時，曾經的通關希望甚麼健康旅遊氣泡，都統統成為泡影，只剩下諷刺性的「回港易」，下一句當然是「離港難」，相見時難別亦難，東風無力百花殘，八百萬港人可說是被無能政府玩殘。

香港市民現時的淒涼處境，其實今年春節時武漢市居民及湖北多個城市民眾亦同樣面對，甚至更可怕，疫禍封城，逃散各地，遠比香港更災難性。不過今時今日，大家有目共睹，最先的重災區武漢，確診「清零」多時，市面漸漸回復正常，相信春節時家家戶戶都會把握機會，珍惜團聚慶佳節機會。

兩岸四地，香港斯人獨憔悴，應該借鏡武漢如何起死回生，由最初疫情爆發，對未知病毒束手無策，地方官員涉嫌瞞疫，中央知道事態嚴重，立即十萬火急派專組處理，甚至出動軍方人才，坐鎮武漢，果斷地實施封城，嚴懲違令者，亦迅速對疫情究責，一口氣撤換湖北省委書記、武漢市委書記兩名疫情重災區高官，殺一儆百，其他失職官員也相繼被撤換，雷厲風行，才可以及時扭轉危機。

香港在武漢爆疫時還只是隔岸觀火，想不到火燒到埋身，現在還未熄滅。抗疫如救火，豈有像港官如此拖拉甩漏，繼續由這些廢官主理抗疫，恐怕難有起色。中央既然毅然出手推動《港區國安法》，為特區止暴制亂，對付疫情也同樣出師有名，也是時候出手介入，難道要等到香港比沙士死得更多人嗎？派員在香港成立直屬中央抗疫機構，特事特辦，速戰速決，在武漢行得通，香港如此彈丸地，更加應該迅速見效。為特區掃走疫魔，對改善中港關係亦大有幫助，可能是人心回歸的最大契機。