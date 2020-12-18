世界視線：德州訴訟手尾長　拜登治國先安內

美國各州選舉人終於確定了拜登當選總統，然而他們投票前卻一度節外生枝，德州政府控告4個搖擺州選舉程序違憲。雖然最高法院快刀斬亂麻，駁回了德州的訴訟，但今次競選引發的矛盾，已上升至州政府之間的公開對峙，顯然為未來的聯邦內部穩定拉響了警號。如果內政陷入動亂，就無從鋪排美國的全球戰略，是以拜登入主白宮之初必先安內。

在18名州檢察長、106名共和黨國會議員支持下，德州政府試圖推翻喬治亞、密歇根、賓夕凡尼亞和威斯康辛4州的選舉結果。然而訴訟隨即引來全美各民主黨州檢察長的聯名反對，高院亦直指德州沒有資格提出有關訴訟。雖然有關裁決為拜登執政鋪平了道路，但高院駁回德州指控的同時，也就迴避了選舉程序是否違憲的問題。

特朗普一直指控民主黨在選舉中舞弊並拒絕認輸，本已導致民主黨、共和黨支持者的民粹對立。高院拒絕審理選舉案，自然進一步激化共和黨人的「受害者情結」，認定選舉暗藏陰謀，從而削弱了他們對司法制度的信心。是以拜登上台後，除了要處理新冠肺炎疫情，亦必將面對民粹對立的火山式噴發。

特朗普拒絕認輸有其個人原因，例如防止他與家人在下台後遭到刑事調查甚至檢控；又或者是為他4年後捲土重來鋪路。然而，德州今次揭竿而起卻並不僅僅是為特氏抱不平。作為共和黨人的大本營，德州位處內陸，其傳統白人農業與勞工社區正是美國產業外移與轉型的主要受害者。特氏任內提倡美國優先，打擊外勞和資本外移，深獲這類草根白人的認同。更何況，德州對4個搖擺州的司法訴訟，同時還對其他州的同道人起到召喚作用，隨時星火燎原一發不可收拾。

拜登上任之初只有在防疫、恢復經濟、扶貧、醫保等一系列內政上取得進展，才能紓緩民主、共和兩黨基層至精英的矛盾，並壓制國內右翼極端力量抬頭。不幸的是，拜登年事已高且精力不足，若他不能有效安撫國內，可能轉為主攻中國以轉移矛盾，因為這確是民主、共和兩黨都支持的一張牌。