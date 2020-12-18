功夫茶：兩家茶禮咁着數　國籍只能二擇一

香港回歸以來，唔少人都感嘆，只係換咗一面旗，人心從來冇回歸！唉，咁又怪得誰呢？依家林鄭都唔係住「特首府」而係「禮賓府」，夢裏仍掛住「身是客」，靈魂好似如風飄去第二處，名不正則言不順，香港有乜辦法唔群魔亂舞，大小漢奸競爭輝！走得甩嘅，都「逃亡」到英美打其所謂「國際戰線」啦！

嗱！《港區國安法》自6月30日正式實施後，英國佬雖然為「脫歐」自顧不暇，仍要不斷伸手攪皺一池春水，美其名以「道義責任」擴充俗稱「BNO」嘅「英國國民（海外）護照」持有人權利，容許港人以極寬鬆嘅條件申請入籍英國，儘管被質疑大賺一筆「發香港財」，之不過，仍然吸引唔少港人申請，據悉今年首10個月累計已發出逾21萬本BNO，預料至年底合共將有逾73萬人持有，果然係一盤不俗嘅生意！

各位街坊，唔好忘記，其實BNO係違反《中英聯合聲明》，香港行「一國兩制」，BNO依家變成「第三制」，充滿殖民地色彩，中央及港府理應明確反制，禁止雙重國籍，不准食兩家茶禮，換言之，BNO同港人身份，只能二揀一，不得左擁右抱享「齊人之福」咁着數！話就話人各有志，但呢波移民潮確實反映唔少港人對國家嘅責任意識和政治忠誠相當薄弱。要端正主人家心態，就不能再和稀泥，必須建立專屬於「中華人民共和國香港特別行政區」嘅「中國香港公民」制度，首要解決「雙重國籍」問題！

港人不得食兩家茶禮，已經係一個迫切要解決嘅問題！香港亟待「二次回歸」以鞏固「一國兩制」行穩走遠，不變質不變味，自是需要構建一套具備政治與法律內涵嘅「中國公民」身份制度促成香港人從「居民」轉化成為「公民」。中國外交部早前指英國違反承諾在先，中國將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，也不能喺中國（包括香港）享有領事事務保護權利。同時，《基本法》賦予「香港永久性居民」嘅種種福利政策和政治權利，好似低廉醫療服務、申請公屋、免費教育、參與政治選舉之類都冇份，再沒有食兩家茶禮呢支歌仔唱！

嗱！話時話咁多人趁熱潮貪高興要走佬英國，北大人根本未驚過，正是：你要走，我不留，係就走快啲，強摘的瓜不甜，強留下盞成日胡思亂想「榮光歸香港」，心有異見嘅反對派走晒，正好一下子解決人心回歸不了嘅問題！至於去咗英國，中產其實唔多，反而身無分文嘅居多，去到只會成為英國財政包袱，第時伸手攞救濟，盞丟人現眼！班黃絲至叻嘲諷大陸人係蝗蟲！依家淪落英倫，你估會變英倫王子或公主咩，咪又係變成當地嘅蝗蟲，呢啲叫風水輪流轉，山水有相逢吖！