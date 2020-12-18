美國國債已經到了27萬億美元，比一年的GDP還要多，而且是急速增長，一如新冠肺炎確診和病死人數。疫情還可以寄望疫苗，也可以讓染病人數再上升來達到群體免疫的水準，但飛升的國債，明年便可達30萬億美元，美國怎樣償還呢？

美國極右派叫囂要把中國購買的美國國債充公，卻只是一萬億美元，還是杯水車薪。中國一年的GDP約是15萬億美元，是全球在美國以外最大的，比日本、德國都多上一倍，或許美國便是針對中國，希望掠奪中國的財富來填美國的債務，可是，今天的中國是八國聯軍侵華和甲午年中日之戰時的中國嗎？

美國總統特朗普要從伊拉克、敍利亞、阿富汗撤軍，要日本、南韓、德國多分擔美國駐軍的軍費，是無可奈何但又從財務上看正確的舉措。可是軍方反對，特朗普又要在另些方面擴軍，實際扭轉不了財政赤字的擴大趨勢。

拜登明年上台後全力治疫，挽救經濟，又錢從何來呢？美國的選擇只能是不停地發行貨幣，以美元紙幣來換取進口的貨物，來償還對外國欠債的利息（本金是沒法還，以新債還舊債）。各國辛勤努力的工作、生產，便只是換回愈來愈多的美元紙幣，供養美國的奢華與窮兵黷武，欺壓全球？

中國不願，各國也不願，美國便只能強迫，否則的話，是坐看通貨膨脹將美國經濟（也連帶美國的霸權與體制）摧殘？以往經濟好的時候，還有仁義道德、民主自由，如今危急之時，便一切劣質性全然暴露出來。特朗普及其極右派夥伴是最惡劣的表現，但在他之前的奧巴馬，在他之後的拜登，本質上沒有多大差別，中國及國際不可能有所寄望。反而要提防的是，美債愈重，發行貨幣的問題更為嚴重，美國政府的行為便愈發不顧仁義道德。

於是，這一、二十年已開始的全球搗亂、顏色革命，直接與間接侵略和局部戰爭便會層出不窮，也不會分盟友和非盟友，但公開指定的敵人必然增加。美國要把全球資金趕到美國支撐它的債務經濟，打壓任何競爭對手，便要全球放火，用混合戰爭（包括金融）來攻擊所有對美國有競爭壓力、不讓美國資本掠奪利潤的國家。

為此，它必然妖魔化一切與美國吹噓的虛偽的普世價值相反的文化、文明與意識形態，不管它們比美國更符合普世價值和人類整體的利益。在美國的操縱下，世界便只有美國與邪惡二分，美國鼓吹的是盲目無知、貪婪暴虐的十字軍東征文化。但這樣做，真的能夠解決美國債務經濟的惡化嗎？