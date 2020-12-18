日本作家村上春樹認為，人的意識出現得很晚，無意識的歷史很長。在這段遠古時空，有一種人比其他人「敏銳」，能像避雷針接收雷電一樣把自己接收的訊息傳遞給大家，這種人就是遠古社會的「巫女」或行使這種「巫女」職責的人。村上認為，如果對這種狀況作出比喻，那就是「無意識像一座房子的地下室」，巫女就是有能力進入地下二層的人。

村上還把這個玄妙的比喻用於評價特朗普，說他儘管不能稱之為政治煽動者，但他至少像古代的巫女、司祭。特朗普熟知煽動人們無意識的訣竅，他的高音喇叭似的個人電子線路，就成了有力的武器，儘管他的邏輯和詞語相當反智，但也因此「從戰略上十分巧妙地掬取了人們在地下擁有的部分」。談到4年前的美國總統選舉，村上表示，說到底，希拉妮因為只說了「房子一樓部分的事」，結果失敗了；而特朗普「只抓住地下室說個沒完，結果勝了」。

現在，人類早已遠離遠古，進入文明和科技發達時代，巫女、司祭之類也已幾稀，科學、理性至上。然而，在某些事情上，特別是選舉事務上，許多人重入「無意識」地下室。巫女、司祭化身政客、政治人物參選，專攻「地下室」。如果「地下室」內充滿了民粹氣味，熏得人們更加「無意識」，那麼現代巫女、司祭能如魚得水不在話下，特朗普的上台就是鮮活的樣辦。

最近，美國大選變天了，特朗普的那隻高音喇叭不管用了。不過，老美地下室的「無意識」還是人滿為患，他還得到逾7,000萬張選票。雖然拜登不像個巫女、司祭，但只是個人風格與特朗普不同，他宣揚的參選政綱和執政目標，其秉承的意識形態與特朗普則大同小異。這倒不是因為地下室「無意識」和民粹洶洶所致，而是有更深刻的時代原因，有老美的資本帝國面對由盛而衰、不能不拚命相搏的原因。如今老美內外交困，這是各式各樣的美國政客都心知肚明的，只是他們並不比地下室「無意識」和民粹更聰明，無人能力挽狂瀾也。