一向備受爭議的香港電台，近日又招惹是非。事緣假難民滯港問題嚴重，該台《鏗鏘集》節目指屯門青山灣入境處事務中心職員以不人道方式對待被羈留人士，並質疑入境處決定羈留的合法性。結果引發眾怒，4個入境處人員協會發表聯署聲明，嚴厲譴責港台言論極不負責任、立場偏頗、失實及不公正，不僅誣衊前線人員的專業，而且嚴重損害入境處的聲譽。

眾所周知，假難民問題困擾香港已久，除了耗費大量公帑，更造成嚴重治安問題。不少假難民作奸犯科案底纍纍，被羈留或監禁後又犯案，必須再度羈留，加重刑期，以等候遣返，這種安排合情合理合法，有何值得質疑？港台漠視假難民可能對社會構成嚴重治安風險，反指入境處不人道對待被羈留人士，到底有何居心？

小數怕長計，過去7年港府花在假難民身上的公帑累積達60億元，而假難民帶來的社會治安及環境衞生等問題，更是無法以金錢衡量。今年以來，涉及假難民的刑事罪案急增近三成，已到了無法容忍的地步，港台為假難民鳴冤叫屈，誰為受害市民主持公道？

人們百思不得其解，港台作為政府部門，每年花費逾10億元公帑，卻專門跟政府對着幹，還美其名曰「編輯自主」，到底是誰給予他們這種權力。在反修例暴亂中，該台美化暴力，抹黑警隊；在假難民問題上，該台又偏幫被羈留人士，誣衊入境處。如此立場偏頗、不盡不實的公營電台，全世界獨此一家。

最近有消息指中央將全面清理香港問題，包括整頓公務員隊伍、香港電台等等。實際上，港台自甘墮落，與反中亂港傳媒沆瀣一氣，小修小補的整頓解決不了問題，公務員宣誓也無濟於事，最直截了當的做法就是徹底解散，一了百了。反正當今社會網絡發達，資訊氾濫，公營電台已沒有存在的必要，何況港台還是一條專咬主人的惡犬。