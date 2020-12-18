世紀新冠肺炎疫情禍害全球已經差不多一年，有些地區抗疫成功，只是還未能回復經濟，始終地球村應該有來有往，可是暫沒可能開放口岸，其他地區都維持不同程度爆發，特別是歐美等地，到了年尾，確診仍然高企，甚至屢創新高。當地人又不喜歡戴口罩，對於社交距離又不肯保持，變成一個死局，要解決惟有等疫苗面世。本來一般要等幾年時間，但英國、美國都先後「特事特辦」批准了應用新冠肺炎病毒疫苗，相信有不少人都急不及待希望接種，可以盡快抗疫成功，回復正常生活。

香港特區政府也「不甘後人」，公布了訂購2,000多萬劑疫苗，最快下月有100萬劑國產疫苗到港，但別的地方打疫苗會贏得百姓支持，特區無能政府卻連免費為市民注射，也會引起紛爭。最主要是制訂採購方案方面完全零諮詢，醫生們當然不高興，而各界紛紛質疑疫苗的安全性，指政府把市民當試驗品。

政府長期視民望如浮雲，跌到谷底也不慚愧，新政策屢次激起民怨，今次也不例外，公關手段接近零分，而且又反口覆舌，食衞局局長陳肇始早前指，如注射疫苗後有不良反應，會追究涉事製造商；但日前反口說，在緊急用途下使用疫苗，藥廠可免除責任，並強調這是國際做法。這番話一出，當然成為眾矢之的。藥劑師反駁，如果是疫苗品質出問題，可以追究責任。

其實疫苗安全根本沒有保證，就算打外國輝瑞疫苗，阿拉斯加一名護理人員本周接種之後，出現嚴重過敏反應。英國上周兩名護理人員接種輝瑞疫苗後，也出現嚴重過敏反應。

根本核心問題不是疫苗安全性，而是政府處理手法，如果有足夠業界諮詢，以及詳細解釋，市民都會明白是權宜之計，有一定風險，各安天命。現在一句話說「冇得揀」！聽在誰耳中都會無名火起三千丈。