新冠肺炎疫情凌厲，本來市民對來港外傭是否特別容易感染已經極不放心，近日爆出大埔豐年樓外傭宿舍群組出現10多人確診，更令家有外傭的市民感到提心吊膽。

香港外傭主要來自菲律賓和印尼，很多人對這兩個國家的檢測制度抱有懷疑，認為彼邦的制度管理鬆散，檢測結果未必可靠，甚至有可用金錢買到陰性檢測報告的說法。外傭抵港需要檢測，並作14天檢疫隔離。過去這個安排不無漏洞，例如所謂家居隔離，只是留在僱主家中不外出14天，香港不少居處狹小，就算有工人房，都不一定有私人洗手間，需要與僱主一家共用，多人共處同一空間，就算新到埗的外傭在隔離期間不出門，僱主一家人照常外出，上班上學買餸購物，其實無甚作用，如果外傭受到感染，病毒照樣有機會傳播開去。也有些外傭介紹所自設宿舍供外傭暫住，算能夠滿足檢疫隔離要求，只不過這些宿舍空間更加狹窄，住宿人多，不一定合法，也無法避免混居者緊密接觸，一旦有人感染，難免傳染開去。

這次出事的大埔豐年樓外傭宿舍，不知是屬於外傭中介經營的宿舍，還是另外有人經營。據報道，這個宿舍的住客複雜，既有短期居留，也有居留較長時間，有人只住一、兩天，也有人在原僱傭合約約滿後留下，乘通融居留期間另找新僱主，轉工等候期可長至30天。另外，宿舍不時有訪客到來，故沒有完整住客名單，出事很難追查。衞生防護中心只能呼籲緊密接觸者自動現身接受檢疫隔離和測試，但無法追查，是否遵從勸喻純屬自願。問題是近期曾在這個宿舍住宿的外傭不一定接受測試，萬一有人受到感染，便會把病毒帶回僱主家中。今次已有一例，僱主一家4口確診需要隔離。

有市民擔心不單止曾經在宿舍停留的人才算緊密接觸者，因為豐年樓位處大埔旺區，附近人流眾多，又接近街市、超市、食肆和商店，附近的公園也是外傭慣常聚集和活動熱點，如疫症爆發可以傳播甚廣，波及更多居民。

這次的外傭群組感染其實為香港的外傭管理響起警號，外傭趁假期聚集，見見朋友，一同歡聚，吃飯唱歌，本來是人之常情，但因為疫情凌厲，外傭的每周聚會實在有需要叫停。現今政府只是呼籲僱主與外傭商量，就算放假也留在家中，顯得監管不足。既然食肆酒吧都可以強制執行禁聚令，沒道理說公園和街頭不可以執行禁聚，或者加強巡視票控。只要有幾宗檢控罰款，外傭不敢不從，誰人捨得為一時聚會貢獻超過一個月的工資？