怪事處處有，香港特別多。4案9控罪在身棄保潛逃的許智峯，12月3日透過社交平台自稱「流亡」，有指目前與家人身在英國。既已棄保潛逃，復遭警方通緝，其在港的區議員職務理應被即時終止，民政事務局延至前日才施施然宣布「暫停發放其12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合指引」，已令人覺得迂腐不堪，詎料有人佔了便宜還賣乖，反批政府打壓。

許智峯知道區議員「糧支」被暫停發放後，旋即撕裂臉皮，越洋斥責港府政治打壓，停止發放酬津毫無法律基礎，也是繞過區議會既定程序，顯得政權「氣急敗壞，進退失據」云云。

現時區議員可享月薪逾3.5萬元，每月雜項開支津貼近8,000元，每年營運開支償還款額逾55萬元，以及每年醫療津貼逾3.5萬元等，十分和味，許智峯見財化水老羞成怒不足為奇，但奇就奇在一個已着草海外、連區議會也無法出席，亦即是無法履行職務的人，竟然面不紅氣不喘地認定自己仍有出糧資格，不做事有錢收，比打工皇帝更巴閉，除了反映其面皮厚過犀牛皮，已沒有其他解釋了。

反對派向來有種自以為是的奇怪思維，動輒以「民選」為擋箭牌，彷彿民選大過天，不守法又得，反政府又得，霸着茅坑不拉屎又得。甚至乎，犯了法潛了水，政府亦無權停止其有薪公務，否則就是政治打壓，永遠是別人不對，自己則站在道德高地，都可謂咄咄怪事。

當然，一個巴掌拍不響。許智峯之流之所以有這種奇怪思維，都要多得無能港府長期縱容。民政事務局連暫停發放其薪津都拖拖拉拉，不激起輿論狂轟都不做事，還要顯得理不直氣不壯，卒致反對派氣燄囂張。其實停放薪津並不足夠，區議員資格也理應被撤銷，問題是港府肯做嗎？香港亂成一窩粥，連公務員都籠裏雞作反，一節見則百節知矣。