香港電台的《頭條新聞》素來以反中亂港為職志，最近遭停播，節目主持人賦閒，惟有專心發展網上時評事業。一位前任主持曾經在KOL界頗吃得開，近期卻急速「跌粉」，昔日的支持者紛紛在網上留言，斥其為「廢老」，叫他「收檔」，委實我見猶憐。

這位前任主持開罪「黃絲」粉絲，原因不為別的，就是終於願意講出真話。他說美國總統特朗普的執政，破壞了傳統民主機制；又說最新一屆的總統選舉，沒有出現大規模的舞弊足以影響結果；更說特朗普應該承認敗選，和平交出權力，這些都是老實話。

但「黃絲」就是不中聽，硬說這是美國史上最骯髒的選舉。當地主流傳媒紛紛為下任總統拜登加冕，「黃絲」卻說他們是被黑暗勢力操控了；聯邦最高法院不受理入稟的選舉案件，「黃絲」則指法官們是壞了腦筋；參議院共和黨領袖麥康奈爾祝賀拜登勝選，「黃絲」也可以砌詞，說他是收了中國共產黨的賄款。

這些「黃絲」頭腦發熱，一切問題都只願意聽他們心目中的答案，任何持異議者，一律逢佛殺佛，《頭條新聞》的前任主持竟然膽敢說「侵侵」的不是，當然馬上會招來圍攻。

其實，你想在「黃絲」的KOL界發迹不難，近期只消依照三道錦囊即可：第一，不停告訴粉絲，因為舞弊問題，侵侵最少被盜取了1,000萬張選票；第二，美國的大企業、各級法院以至政府重要部門都聯通一氣，在逼迫和謀害正義的侵侵；第三，反侵勢力背後是受中共支持，北京的黑手已經捏住美國的咽喉，美利堅很快就會成為中國的殖民地。上述的調調兒是否合乎邏輯不打緊，只消日說夜說，講得煞有介事，你很快就能粉絲成群。聽說好些「黃絲」KOL月入數十萬元，入職條件卻不高，你只要能放棄理智便行。