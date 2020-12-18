新冠肺炎疫情持續兇險，屋邨疫廈納入強制檢測和急需撤離的愈來愈多，政府專家顧問袁國勇兼做埋「喉管渠務專家」！確診不斷增加，累計個案睇怕好快就會突破8,000宗！

香港疫情搞成咁，是可忍孰不可忍！老朽但知去到某個程度，有一種忍叫做「忍無可忍」，就係對住呢個廟堂之上、朽木為官嘅碌碌無能政府，林鄭由年初疫情爆發至今，抗疫屢見失誤，第一波不知封關，當一橋之隔嘅澳門人人有口罩可用，港人就日日撲口罩，尤其老人家要冒雨迎風排隊撲口罩，真係見到都心酸！而當大家都好容易買到口罩，政府就推出冇乜人肯戴嘅銅芯底底口罩！

至於防疫錯漏百出，機組人員、船員換班免檢疫，如入無人之境，咁搞法，社區、群組唔爆鑊甘都對你唔住啦！第二、三波疫情來勢洶洶，於是禁聚令來了，一嘢就禁堂食，適逢酷熱天氣警告生效，兼局部地區有大驟雨，打工仔捧着飯盒，瑟縮喺公園、街角、後巷等以雨水和汗水「送飯」，記者影到有阿伯喺餐廳外雙膝下跪「享受」午餐，甚至有人喺公廁內「捱麵包」！唉！香港人究竟做錯咗乜嘢，要受到如此懲罰？政府無能就靠害市民，高官則高薪厚祿，屋企大疊現金。

依家第四波疫情，一個歌舞群組搞到防疫抗疫穿晒大窿，政府對佢哋冇一句譴責，更遑論處罰，反而加重禁聚令罰款至5,000大元，合理嗎？依家採購疫苗，發放消息唔清唔楚，一時一樣，令市民覺得成為「白老鼠」！你話呢個政府係唔係10級廢？係唔係令人忍無可忍！

都係本報「正論」媽叉得到位：「大事做不到，小事做不好，公屋起不到，老鼠捉不到，蛇王管不到，衞生搞不好，南亞假難民趕不到，阿婆執紙皮賣不到，好的特首4屆選不到，庸官高薪期期準時收到。」這「不到歌」，正好總結鼠年庸官廢政幹的關人忍事！