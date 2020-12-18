全球化帶來廉價產品，亦帶來經濟洗牌。全球化主要操盤手美國，多年來肆意指揮資金及訂單掠奪他國資源，誰料上得山多終遇虎，自中美貿易戰開打後，不少美資工廠為避關稅而撤離中國，但遷廠東南亞地區後卻屢遇水土不服，美國害人先害己，最近還把台灣拖下水。

印度一家台資蘋果手機加工廠近日發生勞資糾紛，繼而引發襲擊及暴動，台資大廠「緯創資通」遭受約4.61億港元的損失。該廠是蘋果手機的代工廠，由於蘋果手機將中國大陸的生產線逐步撤出，有的搬到越南，更多搬到印度，台灣的大廠也響應蔡英文政府的所謂「新南向政策」，結果遇到了大麻煩。

這家台資工廠因為勞資糾紛，被工人聚眾破壞，廠房設施被打爛，損失大得震動了美國蘋果公司。為甚麼一次勞資糾紛會造成那麼大的損失？原因有三，一是印度工廠的暴動十分火爆，廠內設備遭毀，台資代工廠要重啟運作，既需要錢，也需要時間；二是暴動的工人偷走了廠內數千部手機；三是據指事件涉及當地政治勢力與工會推手，復產的一大障礙便是如何擺平這股勢力。

類似事件在蘋果及不少已撤往東南亞的美資工廠中並不少見，越南人砸工廠、印度工人反資方的行動，已成了美國商界頭疼的大問題，這一次扯上台資大廠作陪，亦摑了蔡英文政府「新南向政策」一巴。

美國一名經濟專家早已警告，美資企業從中國分流供應鏈，其中一個大難題便是所在國家及地區的政治與人力穩定性，美資工廠既要小心當地工會及政治勢力，又要防範法治不昌明地區的工人鬧事。結果部分美資大廠寧願化整為零，避免發生工業行動時遭火燒連環船。

只是，這便造成生產效率、運輸成本、保安困難等新問題。這次蘋果印度廠的事件，只是再一次敲響美國企業供應鏈的警鐘，害人先害己，還是很有道理的。