在歲末省部人事調整潮中，多省組織部部長易人。例如，重慶市委常委兼組織部部長胡文容調任上海組織部部長，遺缺由海南省委常委兼組織部部長彭金輝調補。雖然兩人都屬於平級調動，惟上海較之重慶、重慶較之海南，無疑都屬於重用。

巧合的是，兩人都曾是大學教授。胡文容曾任山東礦業學院地球科學系副主任、山東工業大學環境與化學工程學院副院長、山東大學科技處處長。彭金輝更是國內冶金領域知名專家、中國工程院院士，歷任雲南民族大學校長、昆明理工大學校長。

兩人後來都學而優則仕，且在近幾年快速晉升。胡文容2017年6月晉升山東省委常委兼秘書長，3個月之後便轉調重慶常委，今次又東赴上海，3年3調崗。彭金輝2018年1月由昆明理工大學校長調升海南副省長，同年10月便「入常」執掌組織，時隔兩年又調重慶。在當下政治新常態下，頻繁跨省轉崗，幾乎是後備重用幹部的必修課。

目前各省組織部部長中，出身大學遠不止這兩人。例如，福建省委常委兼組織部部長楊賢金，歷任天津大學副書記、華東理工大學書記、同濟大學書記；廣東張義珍，曾任河北農業大學副校長；江蘇郭文奇，曾任山西廣電大學副校長；河北廉毅敏，曾任山西大學光電研究所副所長。還有一些省委組織部部長早年在大學擔任助教、講師，如黑龍江組織部部長陳安麗曾任職武漢大學、寧夏石岱任職上海交通大學、新疆李邑飛任職昆明醫學院、江西劉強任職武漢水運工程學院等。

在中央層面，現任中組部部長陳希曾任清華大學黨委書記，副部長兼中央編制辦主任周祖翼曾任同濟大學書記，是楊賢金的前任。新修訂的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》亦明文規定，「拓寬選人視野和渠道」，「注意從企業、高等學校、科研院所等單位及社會組織中發現選拔」。大學教授因而更加進入選拔視野。

作為主管人事工作的實權崗位，省委組織部部長也是選拔省長的熱門人選，從近年來看，其頻率僅次於省會市委書記。如今年以來的新任省長中，就有4位是組織部部長轉崗。吉林組織部部長林武升任山西省長；福建組織部部長王寧，先升省委副書記兼福州市委書記，再晉升省長；兩任浙江組織部部長廖國勳、任振鶴分別轉崗上海、江蘇副書記，今年又分別調升天津市長、甘肅省長。而廖、任之前的胡和平，更是學而優則仕的典型，2015年由清華大學黨委書記空降浙江省委常委、組織部部長，後調陝西省長、省委書記，今年回京出任文旅部部長。

最近調崗的胡文容、彭金輝等人的年齡、專業背景，都頗具競爭力，未來仕途空間相當大。明年，內地將拉開省市縣鄉4級黨委集中換屆的大幕，為2022年中共二十大作準備。無論是黨代表選拔，還是領導班子換屆調整，組織部都將是核心樞紐操盤者，地位極為吃重。組織部自身，也往往易得近水樓台之便。