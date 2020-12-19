世界視線：民眾接種欠踴躍　美國專家籲派錢

美國日前開展大規模疫苗接種工作，但由於疫苗副作用問題仍有待澄清，部分民眾對接種疫苗裹足不前，有專家甚至建議出動「銀彈政策」以鼓勵人們接種。

根據美聯社日前進行的民調，儘管半數受訪者表示願意接種新冠疫苗，但仍出現嚴重的政黨分歧，10個民主黨受訪者中有6人表示願意；共和黨方面則只有4人。事實上，特朗普在大選前一再聲稱將進行全民大規模疫苗接種，令不少民眾擔心，藥物監管機構囿於政治壓力，強行加快對新疫苗開綠燈。

另一方面，阿拉斯加州一名沒有過敏病歷的醫護人員，在接種疫苗後出現嚴重過敏反應，是美國開始大規模注射後首宗過敏症狀副作用個案。據報道，加州大學洛杉磯分校近日對醫護人員進行調查，結果發現三分之二受訪者希望推遲或不願意接種；超過半數則認為政府施壓導致疫苗研發過於倉促。

連醫護人員也出現牴觸情緒，更何況普羅大眾。不少人認為，只要加強個人衞生防護意識，很大機會可以避免中招；但原本健康的人把疫苗注射進體內，卻有機會導致嚴重的副作用甚至死亡，權衡利弊後自然採取觀望態度。

有見及此，智庫組織布魯金斯學會的經濟學家提出，向每名接種的美國人提供1,000美元獎勵。由於專家估計，全國接種的比率必須高達七成以上，方可阻斷病毒傳播，專家建議先向所有接種疫苗人士發放「上期」200美元獎金，餘下的800美元則會在全國接種率達到75%後發放。這樣做的好處，是令已接種的人更有動力擔任疫苗的「推銷員」，鼓勵身邊更多人接種。

單從經濟角度出發，這的確是一個不錯的計劃，畢竟相對於20,000億美元的救市計劃以及國會討論中的9,000億美元的額外救濟金，疫苗獎勵計劃僅需花費2,000億美元，無疑相當划算，問題是獎金定得太低，勢將欠缺吸引力；定得太高，民眾可能會倒過來質疑，如果疫苗不是真的有高風險，何至於出「重賞」尋求「勇夫」？而如果當局「利誘」民眾不果，還有甚麼抗疫妙招？