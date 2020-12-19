神州觀察：以救護動物之名　行虐殺販賣勾當

隨着社會文明進步，人類對動物的保護觀念也在逐步提升，不少國家地區從官方到民間都有設立專門的動物救護機構，或是協會、組織等，行為值得肯定。只是人性這東西有時太難捉摸，尤其在某些利益誘惑之前，人性中的自私醜惡面亦很容易顯現，譬如若有機構以救護動物為名，暗地裏卻在虐殺販賣圖利，又將是怎樣骯髒不堪的勾當？

河北秦皇島野生動物救護中心近日遭網民舉報，指該中心成立20年來，長期以救助野生動物為掩飾，虐殺及販賣國家一級和二級保護動物，以及動物標本或製品牟取暴利；一般動物通常任其自生自滅，根本懶得救，值錢的才肯救，並賣予全國各大動物園、飼養場；中心轄下標本廠更將尚未死亡的動物殺害製作標本，堪稱殘忍。

此外，死掉的動物屍體亦不按規定銷毀，而是製成商品販賣，如虎骨酒、穿山甲鱗片等，此舉並獲中心領導層庇護，甚至以東北虎、獅子、天鵝肉等野味招待地方官員幹部，關照非法交易。

對於所指非法買賣問題，已遭涉事中心工作人員出面否認，但對有領導賣虎骨酒、吃虎肉等舉報，回應則含糊其詞；當地林業局表示已交予警方立案調查，詳情需待日後公布。不難想像，此事若然屬實，將會十分可怕，一是這20年間到底有多少野生動物遭虐殺及販賣？二是種種非法行徑竟可持續這麽久，當局對這類掛羊頭賣狗肉、監守自盜的所謂動保機構、救護中心如何盡到監管之責？及如何體現當局的動物保護意識、文明進步程度？

事件恰恰說明當局在野生動物保護方面仍存在嚴重漏洞與不足，社會各界動保觀念更需大幅提升。事實上，該中心所屬的中國野生動物保護協會就很亂，不但轄下違規分支機構林立，早前還對當局因應新冠肺炎疫情推出的「禁野令」大放厥詞，存心抵制，背後無非是出於重重商業利益考慮，哪有保護動物之心？深圳則有婦人被揭活躍於多個流浪貓狗救助群之中，看似愛心氾濫，並先後領養逾百隻貓狗小動物，卻被質疑是為餵養自家的黃金蟒，結果又能如何？

這還不算甚麽，就連四川雅安的大熊貓研究基地早前亦曾爆出販賣「國寶」事件，及遭舉報有工作人員非法獵殺、食用國家保護動物，惟相關調查最終似亦不了了之。而就在不久前，北京市野生動物保護區管理站一名站長再因職務犯罪遭判囚13年，任職近20年間不斷將野生動物製品庫存認定、銷售審批權作為斂財工具，惟平時在媒體面前，展現出的盡是關愛救護動物的感人一面。打着保護動物的幌子殘害動物，從中牟利，行為令人不齒，更叫人憤怒，對惡行必須嚴懲。