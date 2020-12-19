正論：一味望疫苗打救　卻懶理安全成疑

新冠肺炎疫情仍未受控，昨日新增70宗確診，表面看數字略為回落，但再有群組感染，令人擔心遲早再有社區大爆發。雪上加霜的是，有等候入營檢疫的市民在等候期間死亡，反映港府依然沒有吸取教訓，沒有急民所急，視人命如草芥，只知指望疫苗打救。惟疫苗安全成疑，英美「開打」後陸續有嚴重致敏個案出現，港人猶如白老鼠，生死全看彩數，怎能不激起全城民怨？

新增個案包括唱歌群組及醫護生日群組，另柴灣景翠苑亦有5個單位的住戶確診，不僅證明禁聚令不到位，連醫護人員都掉以輕心，同時令人擔心疫廈愈爆愈多，喉管或公共設施播毒防不勝防。最不堪的是，沙田美林邨一名62歲密切接觸者，本月9日等候送入檢疫中心，延至12日仍未成行，更因病情惡化在家猝死，及後證實確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良怒轟港府「慢三拍」，死者苦等3天仍未送入檢疫中心，政府亦未派員安排檢測，形容事件「悲哀」，病人死得不明不白，要求政府交代，不可謂不中肯。

可以看見，疫情由年初爆到年尾，一年時間港府依然毫無準備，亦沒有全盤作戰計劃，早前曾有確診者因為公院未有床位無法入院，致令同住家人紛紛染疫；及後在中央政府協助下，港府將亞博館改為港版方艙醫院，聲稱可接收2,000名患者，以及在迪士尼竹篙灣興建檢疫中心等，理應可解決「等到病，等到死」的問題，但事與願違，直到目前為止，等候檢疫人士最少仍要等候72小時方能入住檢疫中心，衞生署官員甚至大條道理表示每日有數百人等候入營，要準備專車接送，已經「盡做」云云。人們不明白的是，疫情爆發都已經一年了，為何連準備專車接送此等小事都無法做好？都要病人等到死？甚至連檢疫中心的高傳染性醫療廢料都隨處棄置，完全沒有半點防疫意識。有專科醫生批評港府做法堪比第三世界，顯然絕非誇張。

最令人百思不解的是，檢疫中心明明仍有大量空置床位，有位不用卻要病人等死，簡直是國際醜聞。港府數據顯示，目前啟用的檢疫中心單位有4,364個，可即時使用只有近1,600個，即只有約三分之一可用。西貢户外康樂中心工作人員向本報反映，現時營地僅10多人入住，但醫護、消防、民安隊、保安等每日有數十人長期駐守，直斥港府浪費資源。甚至乎，被視為藍營打手的正義聯盟主席李偲嫣疑感染新冠肺炎死亡，其夫至今仍在家中隔離，未獲安排送往檢疫中心，徬徨無助。官不殺伯仁，伯仁因官而死。枉死病人愈來愈多，說到底是無能港府靠害。

很明顯，港府對於疫情「爆到七彩」已束手無策，高官亦毫無意志奮起抗疫，一味被動應對，敷衍了事，坐等疫苗打救。問題是，首批到港疫苗只有100萬劑，最多只能供高危人士優先接種，專家更指全民接種起碼是後年的事。更別說疫苗安全性成疑，由於全球都是緊急使用，當中減省了大量臨床測試時間，加上部分疫苗以核糖核酸（mRNA）技術生產，屬首次應用到疫苗上，有沒有副作用全然未知，風險不小。本港專科醫生不排除會出現罕見副作用，認為港府可待數月有較多臨床數據及歐美大規模接種後，再決定是否為市民接種。無奈忠言逆耳，港府不止不考慮推遲接種，更明言市民「無得揀」接種何地生產的疫苗，食衞局局長陳肇始甚至拋出「藥廠免責論」，意味就算市民接種後半死不活甚至死亡，港府也不會向藥廠究責，令人心寒。

現在港府的做法，就是將所有注碼押在疫苗上，期望「買大開大」，疫苗有效，疫症清零，至於市民接種後會否有後遺症甚至致命，政府概不負責。英國作為全球第一個全民接種的國家，至今已有多宗過敏個案出現，而美國更有醫護人員接種疫苗後出現嚴重過敏反應。怕只怕港府廢官「買大開小」，疫苗副作用多多，得不償失，令香港傷上加傷。

在市民疑慮重重之下，部分公院醫護已揚言絕不接種疫苗，亦不鼓勵病人和市民接種，林鄭除了訓斥外界勿將疫苗政治化和污名化，根本沒有提供公開透明的訊息讓市民安心。無能政府百事哀，疫苗是否等於萬能，疫情會否持續惡化，香港能否走出谷底，一切已是寫在牆上。