功夫茶：漢奸囚衣轉監倉　如願以償洗廁所

被單獨囚禁16日，亦已完成兩星期檢疫程序嘅壹淫媒漢奸黎，懲教署尋日安排佢轉往高度設防嘅赤柱監獄繼續羈留。但見折翼泥紙鷹身穿藍灰色還押犯囚衣及拖鞋，雙手扣上手銬，被押上「鐵甲威龍」囚車，噢，曾言「唔怕坐監，最怕洗廁所」嘅漢奸黎終於如願以償，「一日一蘋果，提早洗廁所」！

大家都知，漢奸黎官司纏身，一身係罪，佢涉嫌欺詐及違反《港區國安法》，將於明年4月同日再訊，屆時相信人間四月天，將會有一番熱鬧！呢，佢今次被調倉去到全港最高度設防嘅赤柱監獄，通常被囚嘅都係極度重犯，而且多數被判終身監禁或較長刑期嗰隻，葉繼歡呀、季炳雄呀、張子強呢啲大賊都喺呢度踎過，漢奸黎都咪話唔「巴閉」咯。美國聯邦政府旗下一個組織日前發聲明，昧住良心封漢奸黎為「宗教良心犯」，係唔係有啲叻唔切？佢係「良心犯」，世上無大賊喇。

攬古茫茫涕淚頻，誰教末路尚沉淪！漢奸黎犯案纍纍，過去仍多次獲得保釋，恃住有外國勢力撐腰，三不五時便隔空勾結外部勢力大放厥詞，透過網絡平台與外國政客甚至軍界人士「對談」，惡言惡語指罵國家領導人，促西方國家向中國施壓制裁，完全當國安大法冇到，更奢言一旦入獄會係其「人生巔峰」！阿哥，幾番破口驚天神，廢噏當秘笈，終贏得赤柱年華好風光！今鋪求仁得仁，上天總算待佢不薄！

據悉，漢奸黎本月23日將再次向法庭申請保釋，基於近排多有保釋政客「遠走高飛」，漢奸黎又重罪纏身，而且有頻繁出境紀錄，「逃亡」風險極大，功夫茶相信拒保成數極高。若然，大漢奸喺未來100多個日子仍要喺赤柱監獄度過古稀年華！聖誕節及農曆新年都要喺監倉勤洗廁所並努力讀字典囉！

呢，早前泥紙鷹仍喺荔枝角收押所，佢啲仔女帶同英文字典探監，以助其父解讀英文名著解悶喎。之後就有一班擦鞋仔回憶當年，大吹特吹漢奸黎如何愛讀書，尤其啲哲學名著，睇完一遍又一遍。嘩，睇嚟有人想將大漢奸塑造成「宗教良心犯」都未夠，仲要附庸風雅扮才子啊！喂，咁何解其何文田「第一漢奸樓」未聽過有「讀書會」嘅？只聞美酒佳餚攪局漢奸宴咋噃，唔該踎監就踎監啦，監躉學咩人扮才子吖！

嗱，大家都聽過「學問濟奸」呢句嘢，大漢奸人無善志，只知叛國禍港，到頭來咪又係多行不義必自斃！一隻狗熊點吹都唔會變英雄！泥紙鷹依家喺赤柱監獄日日洗廁所，你估洗得多就會變孔子最好學最捱得苦嘅弟子顏淵咩？漢奸黎反中亂港，愈睇愈眼冤就有佢份！