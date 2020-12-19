香港新冠肺炎疫情日趨嚴重，特區政府的態度便是從特首主導轉變為一切聲稱依從專家意見，顯然是把責任推諉給專家，專家們卻未能公開解釋為甚麼取這樣的防疫治疫政策措施，只是零星的在媒體訪問時說幾句。專家的意見與想法的理據，都是隱藏於政府（特首林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始）的公關言論背後，社會大眾沒有一個全面的了解，也不知道是否屬專家的真正意見，只有特首等人的一面之詞。她們可信嗎？

特首說專家一致不同意實行全民強制檢測。但是，這些專家的理據如何？專家的意見可信亦未必可全信。一是政府委任的專家可能是本港的精英，卻不一定代表本地大多數的專家。專家的意見按科學的原則來說，並不是絕對正確，特別是今次疫情的發展與影響，對政府、社會與專家來說，都屬於新的經驗，其中有着不少的不確定性，須經實踐檢查。

而在香港以外，已有不少地方有具體經驗例子可供參考。內地是全面實行全民強制檢測，規模龐大，成效顯著，內地專家人數眾多，他們都是支持全民強制檢測。個別專家例如國家衞生健康委員會專家組組長鍾南山，亦主張香港要實施全民強制檢測。當內地專家與香港專家有不同的意見，或許特區政府要公開讓香港專家完整表達他們的理據以取信社會與內地政府。香港疫情已威脅鄰近廣東地區，便不僅是香港一地之事了。

香港現時的政經目標，應是怎樣盡快「清零」，以恢復社會經濟民生。政府的政策已經阻止不了第4波疫情的爆發，被迫開始推行個別場所與人群的強制檢測。在上次全民自願檢測之時，香港的專家不以為然，現時都被迫轉變。若這一個月每天的確診病例減不了，不明源頭的病例還是層出不窮，便證明政府引用本地專家一致反對全民強制檢測的政策不當，應如內地或國外一些城市實施全民強制檢測。

事不容遲，任何拖延抗拒的理由都要公開拿出來讓市民公斷、讓中央政府審查，資源不足便應請求中央和廣東省援助。

特區政府不推行全民強制檢測，或許因有頗多困難，政府高官不願努力，也不敢得罪社會裏反政府、反中的勢力。這是私心掩蓋社會大眾利益，效果相近於製造「攬炒」。全民強制檢測是防疫有效措施之一，當其他措施失效，特區政府應在內地行之有效的措施配套之下，切實推行。能否切實推行，反映特區政府的決心與對防疫治疫和市民大眾利益的忠誠。不如此，社會與中央政府必對他們問責。