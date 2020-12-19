黎智英涉嫌干犯《港區國安法》，最近更有消息指他利用自己的公司、媒體在資金輸送方面從事危害國安的犯罪活動，牽扯到他身邊的美國「助手」從事這方面的資金運作。這方面的活動不僅在他們發起的反修例暴亂中表現突出，而且早在數年前的「佔中」動亂前後就被揭發，其用資金資助反對派政客參加立法會選舉和反中亂港等「黑金政治」活動。只因他們在香港司法領域有「保護傘」，故屢屢「脫罪」。然而，今天要在《港區國安法》公布條件下「老帳新帳一起算」了。

日前，一位港府前高官向他們發出名曰「請告訴香港人」的公開信，促請他們向港人如實交代多年來從黎智英手中收取了多少「黑金」，警告他們自己交代，「總比國安踢爆好」。該信曰，民主黨、公民黨等政治組織，李柱銘、陳方安生、李卓人、朱耀明、梁國雄等反對派頭號人物，還有在電腦檔案中不提姓名的捐款對象，由美國人Mark Simon居中，經常性地收取和索取黎智英的捐款、貸款和寫字樓裝修等利益。信曰，2014年至今，相信這些人和他們的組織仍然繼續收受黎智英的捐款，仍然是他們的主要收入來源。信曰，自我引爆，總比被國安踢爆好，銀行戶口的紀錄是不能毀滅的。

今次加控黎智英涉干犯國安罪的另一個看點，就是要「拔出蘿蔔帶出泥」。國安踢爆也好，自己交代也好，就是要挖出自《港區國安法》公布後，他們有沒有「仍然持續收受黑金」，有沒有犯下「連續性的黑金行為」。若有，就將受到國安法的追究，成為黎智英的同案犯！

當年毛澤東向幾位國民黨將領發出敦促投降書，警告他們：你們現在已經到了山窮水盡的地步。你們想突圍嗎？四面八方都是解放軍，怎麼突得出去呢？投降才是你們的唯一生路。如果你們還想打一下，那就再打一下，終歸你們是要被解決的。現在黎智英之流也正在重重包圍之中，還以為有老美西方撐腰，就不會被國安法解決嗎？做夢吧！