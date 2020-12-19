台灣經貿高度依賴大陸，這是人盡皆知的事實，但好笑的是，台灣陸委會本末倒置，反而聲稱大陸需要及依賴從台灣進口貨品。是耶？非耶？數字可以說明一切。根據台灣方面的統計，今年頭11個月台灣對大陸貿易總額為1,951.5億美元，較去年同期增長12.9%，其中出口1,367.4億美元，佔出口總額將近一半；而根據大陸方面的統計，這段期間兩岸進出口貿易總額是2,356.9億美元，其中大陸從台灣進口1,817.1億美元，台灣從大陸獲得的貿易順差達1,277.3億美元。兩岸的數字都顯示，大陸既是台灣最大出口地，更是台灣最大貿易順差來源地，遠遠超過其對全球貿易的順差總和，到底誰依賴誰，答案不言而喻。

蔡英文上台後，大力推動「新南向政策」，說是要分散風險，如今4年過去了，台灣對大陸出口不減反增，而且屢創新高，可謂莫大諷刺。日前有台資大廠在印度被打砸破壞，損失慘重，這也許就是新南向政策的最大「成果」。

顯而易見，兩岸回歸正常的經貿和文化交流，才是對台灣最有利的局面。偏偏有些台灣人不知搭錯哪條線，甘願充當美國的棋子，肆意挑釁大陸，一步步將兩岸關係推向絕境。近年來台灣當局更是走火入魔，除了加緊向美國軍火商進貢，花費巨資購買一堆過時軍火，還揚言要自製潛艇和巡防艦，擺出一副要和大陸玉石俱焚的姿態。

其實明眼人都知道，兩岸實力根本不在同一層次，台灣財政收入還不如大陸一個省，即使全部用來購買美國軍火和自製武器，也不可能與大陸抗衡。相反，只要大陸推行窮台政策，大幅減少經貿往來，台灣便吃不了兜着走。別以為這是危言聳聽，大陸長期對台灣讓利，本想藉此拉攏人心，改善兩岸關係，結果事與願違，台灣不但沒有領情，反而以大陸的讓利向美國交保護費。既然如此，大陸還有甚麼理由繼續忍讓？