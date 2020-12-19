香港暴疫夾擊，廢官當道，民不聊生，市民飯碗不保，經濟重創，9至11月失業率為6.3%，有24.4萬人失業，而且因為約880億元保就業計劃助僱主出糧，否則數字會更差。計劃完結後，很多機構大開殺戒，冬至、聖誕、新年、春節，雖然節日接踵而來，但相信沒有太多人懷着興奮心情去慶祝，就算笑容也看不見，皆因沒有人有透視眼可以穿透口罩吧？而且晚上6時後禁堂食，有消息指至少延續至明年初，平安夜聖誕大餐至多可以改午間堂食，甚麼浪漫氣氛也沒有，乖乖聽高官說話回家，否則又被指摘不聽話、抗疫疲勞，把防疫不力責任都推在市民身上。

大家都很清楚，抗疫措施千瘡百孔，檢疫疏漏，鯉魚門度假村檢疫中心亦爆出醫療廢料堆積，隨時播毒社區。衞生署支吾以對，逃避責任，其他部門也是各自為政，靠這班廢官抗疫，難怪整整一年，疫情不但沒有改善，反而愈來愈差，而且死亡數字近日急升，根本不知道何日可以噩夢完結。最不堪就是和台灣、澳門等中國人地方比較，人家老早已抗疫成功，生活漸漸回復正常，讓香港人羨慕不已。

其實今年初時武漢市更可怕，湖北省也被波及，地方官員涉瞞疫，中央知道事態嚴重，立即派專組坐鎮武漢，果斷封城，嚴懲違令者，亦撤換高官，讓危機得以遏止。

猶記得去年6月中反修例暴潮爆發，社會混亂，特區喊止暴制亂，一年也沒有成功，結果中央毅然出手撲火，《港區國安法》一錘定音，反對派拉的拉逃的逃，大漢奸黎智英也被羈押，為特區暫時紓緩危機。抗疫十萬火急，任由這些廢官繼續冇靈魂抗疫，恐怕死得人多。中央吸收止暴經驗，明白只要對社會有利，非常時期，廣大市民會支持。派員在香港成立直屬中央抗疫機構，在如此小地方，更應迅速見效，到時人心當可順利回歸。