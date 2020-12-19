特區政府宣布，新冠肺炎疫苗即將運港，預計明年1月開始，將陸續為高危群組優先接種，相信會是醫護人員、長者、院舍員工，和各類與市民接觸頻密的前線工作人員。

最快到港的是中國科興的克爾來福疫苗，預計1月先來貨100萬劑，相信將為優先群組市民接種。科興的疫苗還要等第3階段試驗報告，需取得不同國家藥物監管局的確認，才能正式推出。第二種是復星代理的BioNTech疫苗，預計明年首季抵港。這正是已在英國推出、BioNTech與輝瑞合作研發、要在攝氏零下70度儲存的那種。特區政府也訂了英國阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗，要明年下半年才到達。這種疫苗的有效率只得70%，遠比輝瑞的95%遜色，但勝在價格便宜，不如輝瑞疫苗般需極低溫儲存。

現今特區政府需要盡快解決下面三個問題，才能開展全民接種計劃：一是如何擺平部分醫護人員的政治偏見，二是怎樣動員市民積極響應參加接種，三是釐清如果市民接種疫苗後出現問題責任由誰去負。

據悉，不少黃色醫護都對中國生產的疫苗存有偏見，認為測試不足所以不安全，自己拒絕接種，也不鼓勵病人接種。且不論這些經過世界醫藥界規定程序測試、已有一定數目國家預訂的疫苗，為何仍被目為測試不足不安全，這些醫護人員既然對凡來自內地的產品都缺乏信心，為何仍然喝東江水、吃大部分來自內地的食物？現今現實是率先到達的兩批疫苗一是國產，一是由BioNTech委託內地生產代理，未知這些醫護如何面對？他們這種偏見態度是否會嚇怕部分市民，令整個接種疫苗計劃少人接受，失敗告終？

特區政府一直只是說接種疫苗純粹自願，但不見有任何辦法積極鼓勵，未知是因為倉卒推出未定細則，還是敷衍式處事，買夠疫苗便算盡了責任，缺乏作戰式應對疫情心態？其實先後已有輿論提出鼓勵辦法，如凡接種的市民每人可獲發5,000元作獎勵，代替過往的全民派錢，又或者與內地政府商量好一套接種疫苗後可以通關北上、免除14天檢疫隔離的安排，相信都有助提高市民接種疫苗的積極性。

現時無論哪家藥廠生產的疫苗，因為測試時間不足，接種者出現各種副作用，故需要特別批准才可為市民接種，各國政府亦為疫苗供應商開綠燈，免除法律責任。如果說香港特區政府拿市民當白老鼠，那便是全球皆然。如果接種疫苗後有甚麼嚴重後果，一是由市民自負後果，一是由政府負起全部責任。說到底，是政府要求市民接種疫苗，最後責任當然應由政府負起，實在責無旁貸。