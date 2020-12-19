本港第4波疫情特別兇險，被視為愛國打手的正義聯盟主席李偲嫣疑患新冠肺炎，日前在寓所暈倒，送院即日死亡；期間又有家人確診的六旬婦人，在寓所等候送往隔離檢疫期間死亡，其後確診；加上早前一宗42歲無長期病患紀錄的確診者入院10日不治，在在證明病毒異乎尋常，死亡率正在提高。

更何況，病毒無處不在，全港各區都有確診個案，疫廈愈爆愈多，外傭宿舍又成為高危疫區，市民根本防不勝防。在一片風聲鶴唳下，港府猶自歎慢板，擺出皇帝唔急太監急的模樣，絲毫沒有為疫情失控擴散而憂慮。單是須送往強制檢疫人士，現已有數百人之眾，但港府安排緩慢，這數百人只能在家等候送檢，等候期間死亡的不幸事件隨時重演。港大專家何栢良怒轟港府慢三拍，令病人死得不明不白，要求政府交代，可謂說出無數市民心聲。

事實上，港府反應何止慢三拍，說是慢十拍、慢廿拍，甚至「不為所動」也不誇張。很明顯，以林鄭為首的一班廢官庸官，防疫抗疫已採取半放棄態度，一味指望疫苗打救，但別說疫苗乃新產品，安全性、可靠性未明，即使證實安全可靠，港府也揚言要一年時間才能為所有市民接種，專家的估計就更加悲觀，起碼要到2022年，意味未來年多兩年，香港仍然未能走出疫情陰霾，經濟繼續插水，人命損失無法估量。

香港之所以淪落至此，根子出在一班剛愎自用、只出糧不做事的廢官庸官身上。這些人掌握一切資源和權力，如果有心做好抗疫工作，根本不可能如此甩漏。內地實行全民強制檢測，再配合禁足令，短時間內已令人們生活和經濟復常，偏偏林鄭試都不試，一口咬定全民檢測只是口號、不可行，寧要全港市民等死、經濟活動崩潰。國家領導人突然不用林鄭上京述職，是怕了她入境播毒，還是不滿廢官抗疫無能，一切盡在不言中。