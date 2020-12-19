日前，一位資深的親建制人士不幸逝世，致死原因懷疑與新冠肺炎病毒有關，但具體病況尚未查明。人有旦夕之禍福，這是無可如何之事，但這樁不幸事情在「黃絲」群落中炸開了鍋，幸災樂禍之聲竟然不絕於耳。

我常說「黃絲」不智，這又是另一個例子。他們有否想過，自己是不是能保證不染上新冠肺炎？反對派中人又是否肯定不會沾上惡疾？如果別人染病，你當作喜事看待，到自己有事時，又情何以堪？

誌公禪師有一段偈語說：「我見他人死，我心熱如火，不是熱他人，看看輪到我。」人生無常，病毒無眼，生命從來都是猶如風中之燭，上天喜歡何時滅去也行。人類力求自保尚且不容易，還要因為少許政見矛盾而希望別人受到天譴，這就未免太過愚癡。

早年，一位《蘋果日報》的專欄作家見到中國出現天災，就說是上天對中國共產黨的懲罰，他這類人就連想製造歪理也沒有智慧。今天，美國因為新冠肺炎而病故的人已超過30萬，回顧中國過去數十年，也沒有出現過如此嚴重的災害。假如災禍當真是來自上天的懲罰，然則，在老天爺眼中，美國的罪咎豈不是比中國嚴重10倍？何以那些「黃絲」評論人，平素又言必稱歐美，還老是想香港跟着人家的路子走？

其實，對不幸的事情表現得幸災樂禍，或動輒諉諸天譴，都是既涼薄又愚蠢的做法，他們更忘記了「他朝君體也相同」的道理。有「黃絲」卻找藉口說，是因為反對派近期被打壓得厲害，無處宣洩，所以才找機會平衡一下心理。

然而，這藉口也未免太牽強了，早年，教育局副局長蔡若蓮的長子不幸身亡，「黃絲」不也是一片叫好之聲。由此可見，反對派的群落早在反修例風波之前，已經是既壞了心術，也壞了腦筋。