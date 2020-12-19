香港政府抗疫無能，防疫無方，第4波疫情至今持續惡化，大家睇到政府對付呢場世紀瘟疫，林鄭及其管治班子抱着一貫嘅打工心態，完全沒有急市民之所急，一副「好官我自為之」嘅模樣，令市民受到政策鬆弛無道嘅煎熬！作為港人，老朽十分頹喪，更是忍無可忍！

呢，新冠肺炎病毒極速殺人，繼博愛醫院有染疫女病人送院當日搶救無效死亡，一名62歲女病人因有家人確診而要送往檢疫，佢今個月9號已被通知隔離檢疫，惟一直未獲送檢，家人與病人失去聯絡，其後警方破門入屋才發現佢已倒斃家中，送往殮房化驗證實確診。張竹君醫生就話「須送檢嘅密切接觸者閒閒哋一日有幾百個，同事已盡做但都會慢咗！」嗱，之前已有病人遲遲未獲送檢，結果喺屋企傳染畀仔女！

事實上，疫情由年初至今，政府在行政上依然毫無改進，今趟個病人等送檢等極都未到佢而猝死，是否一句「慢咗」政府就可卸責？已「盡做」就心安理得？

庸官防疫，從來後知後覺更慢幾十拍！好似即將實施嘅指定檢疫酒店，其實世界好多地方都已經用緊，庸官拖到依家先嚟搞，既然係為應付聖誕回港留學生人潮，阿哥，點解又要拖到本月22號先執行？25號已經係聖誕節，講真，要回來嘅早已回來喇，唔通節日獨困酒店檢疫，把酒問天花板，對影成兩人，我舞影零亂自high咩？好心啲庸官咪成日用個屁股諗嘢咁離地啦！

仲有呀，今個聖誕回來嘅唔少係英國留學生，依家當地出現新冠病毒傳播速度更快嘅新變種病毒株，倫敦等地劃入疫情警報系統最高級別嘅第3級，本港病毒傳染病專家都指出，呢種病毒嘅S蛋白有氨基酸轉變，令病毒更容易喺人與人之間傳播！所以本港指定酒店喺各方面管理一定要做得好，庸官千萬別掉以輕心，切記要做好監管工作，否則一有閃失又大大鑊！