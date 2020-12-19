拜登一個月後將上台，競選失敗的美國總統特朗普已進入最後看守期，這段時間，白宮的吸引力大減，日前，財政部公布特氏任內最後一次外匯政策報告，公告了兩個匯率操縱國越南與瑞士。被世界關注多時，以為是匯率操縱國首選的中國，今次卻沒有成為特氏最後打壓的對象。任期倒數中，特朗普似乎放棄了過去3年多遏華、抑華的老路，這是對華態度急轉彎嗎？

答案是別想多了。美國的算盤從來都是為自己，以財政部定期展開的外匯評核來說，今次美國檢討了20個國家和地區近4個季度的匯率處理情況，經過一番計算、政治考量後，越南與瑞士入圍了。據指，越南入圍主要是對美國的貿易順差太高，當地政府外匯干預的力度亦較強；瑞士則因為資金流入，成為吸水寶地，當然惹得美國不高興了。

中國沒有被美國列為匯率操縱國，不少國人鬆了一口氣，尤其是需要吸引海外創投水喉的內地新興科技業。大家都知道，若中國被列為匯率操縱國，美國便能拒絕被裁定為華資（包括港資）公司在海外的投資融資計劃，華資港資公司也無法參與及取得美國政府的採購標案。

中國為甚麼可逃過一劫？道理其實很簡單，過去半年人民幣匯率一直甚強，中國對外貿易已受影響；而且中美貿易戰打了這麼久，中國輸美早已沒剩多少順差了，已不符操縱國與美國雙邊貿易順差高於200億美元的首項標準。其次是美國的另一標準，匯率操縱國的外匯干預高於GDP（國內生產毛額）的2%，及對美國經常帳順差相當於GDP的2%；這些標準中國都不達標，所以匯率操縱的指摘也鬧不到中國頭上。

當然，任何框框條條的操作，都免不了人為因素，如果特朗普繼續其競選工程中對中國的打壓，財政部的國家之選，難保與今天一樣。因此，唯一解釋是特朗普心灰意冷，顧不上打華了。