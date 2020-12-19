一年將盡，港府對抗新冠肺炎肆虐幹得怎麼樣？行政長官上周五率領一眾高官舉行記者會作總結性介紹，由林鄭月娥親自闡述抗疫一年政府採取的8個環節防疫抗疫成效，但迴避作出一個綜合性的總結評價。輪到食衞局局長陳肇始發言時，卻不經意透露了政府主流看法的天機。她說：「疫情嚴峻，已在社區擴散。」她呼籲市民要主動居家抗疫，可見疫情已十分危重，但政府發出的訊息只有一招，便是拖到疫苗到港才有救。

國家衞健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光日前批評香港防疫抗疫工作，指香港「外防輸入，內防擴散」的抗疫工作不到位，對內地帶來防控頗大的壓力，尤其是深圳邊防，因為已出現多宗由香港進入內地人士出現陽性病發的個案。

來自中央政府抗疫專家「不到位」3個字的批評，其實便是最客觀和實事求是的香港防疫抗疫現況及成績表。香港已成為中國版圖上唯一抗疫不到位的地區，可是特區政府仍像一攤爛泥Hea做。

為甚麼「不到位」？特區政府沒有說，政府問責高官和行政會議成員不敢說，諱疾忌醫。但是民間卻清楚告訴了沒有穿衣的皇帝：「不到位」。真相是整個特區政府沒有對防疫抗疫鬥爭有戰時思維和作戰狀態，沒有當一場硬仗來打，更沒有打殲滅戰的策略及計劃。近一周來，無論紙媒或網媒，無論專業或業餘的評論，都異口同聲對政府抗疫不力發炮，炮口都瞄準特區政府的官僚架構對抗疫戰不是「當仗來打」，而是「當工來返」，按常規走路，按部門分工，各自為政，朝九晚五，例假照休，「你急我唔急」，急驚風遇着慢郎中，見步行步，好官我自為之。

無戰時思維、無戰時狀態、無戰時緊急動員、無戰時統一指揮、無戰時組織狀態、無戰時宣傳計劃及口號、無戰時司令部、無作戰司令、無詳細作戰計劃及部署（包括應變和處理危機的計劃和措施），九無便是香港特區抗疫的突出特色。君不見，政府說張弛有道，原來只是拿飲食服務行業開刀！君不見，政府宣布的「強檢」，只是口講而實不至，也無執行細節及監控。有中招求助者，經24小時拖延才被送入亞博館檢疫治療，家人作為緊密接觸者經48小時折騰，才被安排入住隔離營，緊急求援問醫管局被推問衞生署，問衞生署又推給民安隊，完全不是救災如救火般拯救中招或疑似中招者。

君不見，袁國勇教授回答傳媒為何不實施立即封樓隔離及讓疫廈居民自行搬離時，說甚麼涉及眾多支援，政府未準備好。抗疫已一年，還說未準備好這樣的話，真是豈有此理！君不見，政府對疫廈居民只有「派樽」一招，派員現場檢疫取樣也不做，「派樽」還要朝十晚四或六，派完便明天請早，假期休息，令人啼笑皆非！

君不見，外防輸入的檢疫酒店遲到12月22日才全面提供服務，難道疫情不會在12月22日前輸入嗎？香港抗疫已一年，為何沒早計劃？

儘管中央政府大力支援，儘管下月疫苗到港，全無作戰意識和打仗狀態的港府何以勝疫？