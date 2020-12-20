神州觀察：武力抗統再升級　台灣玩火恐燒身

針對大陸解放軍軍機頻繁飛入台灣西南空域，欲透過「灰色戰術」與對方打消耗戰、瓦解台軍意志，最終實現不戰而屈人之兵的做法，日前傳出台灣戰機或會開槍射擊驅離的消息，反映台灣當局武力抗統圖謀再度升級。只是此舉亦不無「玩火燒身」意味，隨時有可能讓大陸徹底放棄「和統」的想法，更加師出有名，為「武統」台灣提供理想的契機。

有台媒報道稱，台灣國防部就解放軍軍機多次越過「海峽中線」及飛入台灣西南空域制訂了應變措施，要求除一般戰機升空監視、廣播警告及防空導彈追蹤監視外，還要求空軍加強警告射擊訓練，即戰機在攔截時發射機關炮示警，所有機師須熟悉所有程序操作，以隨時應變。

這樣一來，整件事的性質恐怕也將完全變樣，畢竟到目前為止，就算大陸的軍機天天「入侵」，兩岸的軍事對峙尚屬「武嚇」與「反武嚇」層面，雙方仍盡量規避擦槍走火的狀況發生；況且大陸至今亦未明言一定要「武統」台灣，或是對此仍有猶豫，此時台灣卻主動喊「開火」，豈非在幫大陸堅定決心？

正如此前有輿論指出，2021年或將成為兩岸「和統」與「武統」的對決元年，雖然大陸尚未放棄和平統一希望，但在對台軍事部署及動作卻愈來愈多，包括近日公布的解放軍「城市巷戰」演練畫面，就被各界普遍解讀為劍指台灣，且此舉被認為是在回應台灣此前提出的「反登陸」意圖。總之台灣問題不能再一代一代拖下去，亦表明大陸當局對統一有着急迫感，尤其近年隨着國際環境愈趨惡化，「台灣牌」一再成為美國等西方國家遏制中國崛起的重要手段之一，從而使得兩岸統一漸趨成為現實需要。

誰都知道，為了實現兩岸統一，最終若必須付諸戰爭，肯定是最壞的結果，至少大陸政府及兩岸民眾都不想看見，然而和平統一的希望不是沒有，且選擇權在台灣當局手中。遺憾的是，台灣當局的表現非但看不到任何想要和平解決問題之誠意，反在武力抗統方面變得更執着，不但主動喊着要向解放軍軍機開火，日前台灣海軍亦在積極展開針對解放軍的反潛戰備演習，更有被台媒形容為航母殺手的新型導彈巡防艦高調下水，欲顯其捍衞海疆之意志。

更需看到，台灣近年向美國購買軍備的頻率愈來愈高，所購武器亦從過往的防禦性能轉為具有很強的進攻性能，甚至可以將火力延伸至對岸大陸沿海100公里縱深；日前更有台灣政客提出摧毀大陸沿岸核電廠的瘋狂言論，並得到民進黨當局默許，可見兩岸和平統一希望愈發變得渺茫，同胞相殘或難幸免。